Spotify har nu uppdaterat sin spellista Christmas Hits på IOS och Android med stories, korta små videos likt de på Snapchat och Instagram, där kända artister som Jennifer Lopez, Kelly Clarkson och Megan Thee Stallion pratar jul.

Enligt Spotify handlar det enbart om ett test av en stories-funktion. Det är oklart i vilken utsträckning stories kommer dyka upp på fler ställen i framtiden eller om användare kommer kunna spara dem, eller rentav ladda upp egna, rapporterar Engadget.

Sedan tidigare har stories också synts i Spotify-spellistor för Megan Thee Stallions första album och spellistan Tear Drop.

Spotify has stories now....



S P O T I F Y



This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx