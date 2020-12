I slutet av förra veckan kom ett överraskande besked när en av Fnatics CS-stjärnor, Freddy "Krimz" Johansson, meddelade via Twitter att hans konto hade blivit VAC-bannat.

Att bli VAC-bannad är uppkallat efter Valves, grundarna av spelet, antifusk-system och innebär att man har brutit mot CS:GO:s regler gällande fuskande eller använder tredjepartsapplikationer som stör ut antifusk-programmet. Det kan i en del fall bli slutet på en professionell karriär och brukar oftast vara svåra att återkalla, om det går att återkalla överhuvudtaget.

It seems that my account got vac banned. @CSGO can you fix this asap pls 🙏🤔

När Fnatic-spelaren "Krimz" blev bannad uppmärksammade även andra spelare att de också fått sig en VAC-ban. Efter mycket turbulens visade det sig att det var krångel mellan Esportals, en välanvänd tredjepartsplattform för att spela CS:GO matcher, antifusk-system och tidigare nämnda VAC.

All players that received a VAC ban due to this issue have now had their ban removed by @CSGO. We are aware that some users received game bans and Valve will investigate those bans as well. We appreciate Valve's swift handling of the situation. ❤️ https://t.co/1XSsrOfTwa