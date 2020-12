Bilder har läckt ut via Twitter-användaren OsitaLV på vad som påstås vara en racingdrönare från DJI med förstapersonsläge, DJI FPV. Något som tidigare uppmärksammades av The Verge.

Looks like spaceship! Someone who got evaluation didn't keep their NDA. pic.twitter.com/qyFycphly6

Än så länge finns inga hårdvaruspecifikationer för DJI FPV, mer än att drönaren använder trebladiga propellrar och har en uppstickande rygg samt minimala kontroller. Det verkar också som att DJI FPV kommer tillsammans med ett par DJI FVP Goggles som används för att se genom drönarens kamera.

När drönaren släpps och vad den kommer kosta är också okänt. DJI själva har än så länge inte sagt något om att en FPV-drönare skulle vara i görningen.

5.8GHz & 915MHz ready, I think this is it. Rumor says some resellers have got the evaluation model of FPV Drone, with remote-adjustable FPV camera. https://t.co/yVUKS96q99