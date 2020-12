Den pågående pandemin har inneburit ett hårt slag mot biograferna och många filmer har i stället hamnat på tjänster som Netflix och Disney Plus.

Nu rapporterar Variety att Warner Brothers har bestämt sig för att sjutton storfilmer ska få premiär på HBO Max, en tjänst som i skrivande stund inte finns tillgänglig i Sverige. Tanken är emellertid att den ska lanseras i Europa under andra halvåret 2021.

Bland annat kommer Matrix 4, Dune, The Suicide Squad, The Many Saints of Newark, In the Heights, The Little Things, Judas and the Black Messiah, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Space Jam: A New Legacy, Reminiscence, Malignant och King Richard att visas på tjänsten.

Planen är att varje film endast ska finnas tillgänglig på HBO Max i 31 dagar, detta för att ge biobesökare en chans att se filmerna.