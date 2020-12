Uppstickaren Realme ser ut att sikta in sig på samma smartphone-segment som gjorde att Xiaomi under de senaste två åren har lyckats etablera sig som en mobilleverantör att räkna med: högt prisvärde i lägre prisklasser. Vi testade nyligen deras toppmodell X50 Pro. Den saknar enstaka egenskaper som de dyraste mobilerna har, men kostar bara hälften så mycket. Nu har Realme släppt nytt i prisklassen under det.

Betyg 4 av 5 Omdöme Realme fortsätter att imponera med ytterligare en mycket prisvärd mobil. Den gör ingenting som sticker ut extra bra, förutom det brutalt snabbladdade batteriet. Du får dock många goda kvaliteter, från snygg skärm och stereoljud till övertygande prestanda och batteritid och en stabil om än inte briljant kamera –det här för en mycket lockande prislapp. Allt är ganska bra, inget är riktigt dåligt, men en del bloatware och gränssnitts-bök håller den från en riktig toppnotering. Positivt Goda prestanda för pengarna.

Snygg amoled-skärm.

Stereohögtalare.

Stort, snabbladdat batteri. Negativt Tveksamma kameror för lågt ljus.

Något platt ljudbild.

En del bloatware. Stort test: 8 smarta mobiler – under 4 000 kronor

Realme 7 Pro har ett rekommenderat pris på 3 290 kronor, och säljs också för det i ett flertal stora svenska butiker. Den finns i två versioner, med 6 eller 8 GB ram-minne, och det är den större som säljs i Sverige. Det är ett lågt pris med tanke på minnet och resten av komponenterna som sitter i.

Du får en snabb mellanklassprocessor, 128 GB lagring, en 1080p amoled-skärm, stereohögtalare, fyra kameror med en högupplöst huvudsensor och ett stort och snabbladdat batteri. Det är en enklare mobil kommunikationsmässigt, med 4g och wifi 5 istället för 5g och wifi 6, men med tanke på priset begär vi inte mer.

Till det yttre är det en sympatiskt utformad smartphone, med ett upphöjt glas framtill och ram och baksida i plast med matta ytor och hög kvalitetskänsla. Det börjar bli allt svårare att skilja bra plastchassin från mobiler byggda i glas och aluminium, och Realme 7 Pro är ett bra exempel på det.

Vi gillar designen baktill. Egen stil, men inte för utstickande.

Snygg och välbyggd

Telefonen är behaglig att greppa, och baksidan har ett snyggt gläns i borstad metall-stil med mörkblå ton, samt en lätt upphöjd kamerapanel i ena hörnet. Fingeravtrycksläsare, som är inbyggd i skärmen, är lite långsam, men låser pålitligt upp mobilen. På sidorna sitter små men tydliga på- och volymknappar. Usb, traditionellt hörlursuttag och en högtalare sitter i botten, men även framåtriktad högtalare för samtal används vid uppspelning av media så du får stereoljud med bra spridning och balans.

Ljudkvaliteten är dock inte optimal, det saknas en del detaljer i diskanten – och basen är inte mer än knappt urskiljbar. Tack vare Dolby Atmos-stöd presterar den dock väl godkänt så länge du inte är ute efter extra finess. Med tanke på priset är det fortfarande riktigt bra.

Bildskärmen är en 1080p amoled-skärm i brett format med ett litet selfie-kamerahål i övre vänstra hörnet. Vi får kanske inte den där extra lystern och kontrollen i färgerna som i de allra bästa mobilerna, och uppdateringsfrekvensen ligger på traditionella 60 Hz. Men skärpan, kontrasten och toppljusstyrkan går inte att klaga på. Du kan också manuellt justera färgtemperatur, även om vi tycker den är utmärkt neutral som standard.

Litet kamerahål upptill, annars en obruten skärmupplevelse.

Bra prestanda för mellanklass

Systemkretsen är en Snapdragon 720G. Prestandamässigt matchar den på ett ungefär den Snapdragon 690 5G som sitter i Oneplus Nord N10 och Samsung Galaxy A42, vilket ger dig ungefär hälften av datorkraften i ett modernt toppresterande flaggskepp. Det är mer än nog för att göra det mesta du kan tänka dig i en mobil.

Men här får vi inte stöd för 5g, och en aningen svagare grafikkrets. Spelar du inte tunga spel och inte har tillgång till nya mobilstandarden där du bor är det ingen nackdel. Och Realme 7 Pros generösa mängd ram-minne hjälper till att lyfta upplevelsen, med extra bra multitasking.

Kamerorna levererar ungefär som väntat. Med en 64 megapixel Sony IMX 682 som huvudsensor har den både hyfsat bra ljusintag och god grundkvalitet på pixelnivå. Foton i dagsljus eller i ett upplyst rum ser riktigt bra ut. Den plattar ut vissa färgnyanser, men inte så pass att den blir ett direkt problem. Däremot tycker vi kameran borde klarat sig bättre på kvällar och i mörka rum, där den lätt får problem med ostabil fokus, och den gör inte mycket för att lyfta upp ljuset och öka dynamiken.

Med matta ytor är telefonen lätt och bekväm att greppa.

Utöver det får vi en vidvinkelkamera på åtta megapixel och en makrokamera på två megapixel. Bägge är relativt enkla, med fast fokus och svårigheter att hänga med i mörka miljöer. Men det innebär också att de klarar sig rätt så bra under goda ljusförhållanden. Fjärde kameran är en stödkamera för djupseende, och inget som du aktivt väljer för att fota med. Den hjälper till för sådant som bättre bokeh-effekt, vilket Realme 7 Pro levererar med godkänd, om än inte briljant, kvalitet.

Övertygande batteri

Med ett 4 500 mAh batteri och relativt strömsnål hårdvara är batteritiden övertygande. Vi kan spela Youtube-videor i nästan ett dygn, och annan mer blandad appanvändning klarar den också från morgon till sen kväll. Vid normal, mer sporadisk användning kan batteriet räcka i ett par dygn.

Det är också snabbt att ladda när det är dags för det, med den biffiga medföljande snabbladdaren som levererar hela 65 Watt. Precis som med X50 Pro går det inte så snabbt som utlovade 35 minuter att nå 100%, utan vi landar på ungefär trekvart. Men det är fortfarande väldigt bra.

Realme UI kan, precis som till exempel Samsungs och Xiaomis gränssnitt, ta ett tag innan du tämjt och anpassat som du vill ha det. Men i grunden är det inget fel på det. En del recensenter av telefonen klagar på reklam i egna mediaspelaren och egna webbläsaren. Men i den version som säljs i Sverige får vi Chrome som standardwebbläsare utan konstigheter, och struntar ändå i de inbyggda mediaspelarna.

Mjukvaran är densamma som i Realme X50 Pro; den kör Android 10 med egna gränssnittet Realme UI 1.0. Det kan kräva lite tålamod till en början att vänja sig vid och ställa in som du vill ha det, men i grunden är det både snyggt och mestadels genomtänkt. Det finns dock en del bonusfunktioner som vi kan vara behändiga. En del av företagets egna apparna och de förinstallerade tredjepartsappar hade vi dock gärna varit utan.

Specifikationer

Produktnamn: Realme 7 Pro

Testad: December 2020

Tillverkare: Realme

Systemkrets: Snapdragon 720G

Processor: 2st Kryo 465 Gold 2,3 GHz, 6st Kryo 465 Silver 1,8 GHz

Grafik: Adreno 618

Minne: 8 GB

Lagring: 128 GB, plats för mikro sd upp till 256 GB

Bildskärm: 6,4 tum amoled, 1080 x 2400 bildpunkter

Kameror: 64 megapixel + 8 megapixel vidvinkel + 2 megapixel makro + djupsensor med led bak, 32 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2.0 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, Wifi 5, bluetooth 5.1, a-gps, nfc

Operativsystem: Android 10 med Realme UI

Övrigt: Dubbla sim, fingeravtrycksläsare

Batteri: 4 500 mAh, 22h 30min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka), ca 16h blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 32h samtal (3g)

Storlek: 16,1 x 7,43 x 0,87 cm

Vikt: 182 gram

Rek. pris: 3 290 kr

Pris: 3 290 på Inet

Prestanda

Antutu Benchmark: 290 662 poäng

Geekbench 5: 1 698 poäng, 572 poäng single core

3dmark Sling Shot Extreme: 2 526 poäng

Läshastighet, lagring: 476,54 MB/s