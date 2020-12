Om Mark Zuckerberg och Facebooks andra chefer trodde att det värsta var över efter Cambridge Analytica och andra skandaler kan de ha trott fel. Amerikanska konkurrensmyndigheten Federal Trade Commission (FTC) har lämnat in en stämningsansökan och anklagar Facebook för att bedriva olaglig monopolverksamhet.

Efter en lång utredning i samarbete med statsåklagare från 46 delstater, Washington D.C. och Guam har FTC kommit fram till att Facebook i många år har använt konkurrenshämmande affärsmetoder och har brutit mot flera lagar.

Framför allt är det Facebooks köp av Instagram och Whatsapp, samt företagets hantering av åtkomst till data för tredjepartsutvecklare som fått FTC att se rött, och myndigheten begär bland annat att domstolen häver förvärven och tvingar Facebook att knoppa av Instagram och Whatsapp.

De 48 statsåklagarna har separat lämnat in en egen gemensam stämningsansökan, ledda av New Yorks statsåklagare Letitia James, skriver New York Times.