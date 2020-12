Det hajpade actionrollspelet Cyberpunk 2077 har nu släppts. Spelet har redan hunnit slå rekord på Steam med över 1 003 264 samtidiga spelare. Det mesta någonsin för ett spel gjort för en spelare, rapporterar PC Gamer.

Tidigare innehölls rekordet av Fallout 4 som släpptes 2015 och hade 472 962 samtidiga spelare.

Värt att nämna i sammanhanget är att Cyberpunk 2077 inte bara släppts på Steam utan också är tillgängligt via Epic, Geforce Now, GOG, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S. Antalet samtidiga spelare av Cyberpunk 2077 är därmed förmodligen betydligt högre totalt sett.

Rekordet för högst antal samtidiga spelare på Steam innehas annars av flerspelarspelet PUBG som i januari 2018 hade hela 3 257 248 spelare.

Recension: "Cyberpunk 2077 lever upp till alla förväntningar"