Testad produkt: Shure Aonic 50

Pris: 3 188 kronor på Prisjakt

Att M3 testar hörlurar från Shure kan knappast ses som ett vanligt förekommande fenomen. Det för gemene man relativt okända varumärket har genom åren lanserat ett gäng hörlurar för konsumentmarknaden, främst då i form av in ear-modeller, riktade och avsedda för en relativt smal målgrupp för vilka prislappen spelar mindre roll.

När det gäller Aonic 50 och just aktiv brusreducering har Shure förvisso en del kvar att jobba på, men tanke på hur de i gengäld presterar ljudmässigt förlåter vi allt. En ren kärleksförklaring till dig som menar allvar med ditt lyssnande tillika en käftsmäll till konkurrenterna.

Komfortabla

Bra batteritid Negativt Pris

Design och passform

Varumärket är dessto mer välbekant för musiker, studiotekniker och producenter till vilka de erbjuder ett brett utbud av produkter i form av mikrofoner, studiohörlurar, monitorer och annan ljudteknik för musikproduktion. Men emellanåt lanserar alltså Shure produkter riktade mot konsumentmarknaden och en potentiell bredare målgrupp. Som exempelvis Aonic 50.

Shure Aonic levereras tillsammans med ett skyddande förvaringsfodral stort som en frisbee. Även om hörlurarna har vridbara gångjärn är de inte hopfällbara utan förvaras ”platt” och tar således en hel del plats när de inte används.

Passformen är relativt fast i den meningen att hörlurarna sitter på plats även vid kraftiga huvudrörelser. Med det sagt är de inte på något sätt obehagliga att bära. Tvärtom om, de tjocka och mjukt stoppade kuddarna (liksom huvudbygeln) ger ett angenämt stöd även under längre lyssningar.

Funktioner och anpassningsmöjligheter

Samtliga funktionsknappar är placerade i utkanten på höger kåpa. En för att slå av/på enheten tillika för att aktivera bluetooth och anslutningsläge, reglage för att justera volymen, styra uppspelningen, aktivera telefonens röststyrningsfunktion samt för att svara på eller avsluta samtal.

Slutligen finns en omkopplare som genom att dras nedåt slår på den aktiva brusreduceringen, dras den uppåt aktiveras istället ”enviroment mode”, där omgivande ljud förstärks och släpps igenom. Med reglaget placerat i mitten är bägge funktionerna avstängda. Sett till användarvänlighet känns det både genomtänkt och logiskt och knapparna placering lämnar inte att önska

Den tillhörande appen går under namnet Shureplus Play. I den kan du ställa in förstärkningen av omgivningsljudet (tio nivåer) eller brusreduceringen (normal/max). Nivåinställningen sparas automatiskt och det är sedan just den nivån som gäller när respektive funktion aktiveras via hörlurarnas fysiska reglage.

Appen tillhandahåller även information om aktuell batteristatus, möjliggör uppdatering av firmware, liksom möjlighet att spela lokalt lagrade musikfiler. Här finns även en equalizer som erbjuder användaren, förutom fem förinställda lägen, möjligheten att skapa, namnge och spara egna favoritljudinställningar.

Prestanda och ljudupplevelse

Det ska sägas direkt, med Shure Aonic 50 får du inte den allra bästa aktiva brusreduceringen. Jämfört med klassledande modellerna från Sony och Bose är skillnaden markant och är det hörlurar som levererar oklanderligt inom just det området bör du kanske leta vidare.

Därmed inte sagt att de inte presterar överhuvudtaget. Shure Aonic 50 är bra isolerade redan i passivt läge och med de aktiva brusreduceringen påslagen (givetvis i max-läget) dämpas omgivande och lågfrekvent buller ytterligare. Kombinationen resulterar i en klart godkänd upplevelse, men som sagt – det är en bit kvar till de allra bästa inom segmentet.

Kan du leva med en ”normalbra” aktiv brusreducering är Shure Aonics prestationsförmåga gällande uppspelningsljud desto mer glädjande. Välbalanserat och tajt över hela frekvensområdet och där ett briljerande övre mellanregister utklassar och kör över allt och alla i prisklassen. Närvarokänslan är brutalt bra och detaljrikedomen vi serveras i exempelvis inledningen av The regulator med Clutch resulterar i en nästintill religiös upplevelse.



Specifikationer

Modell: Aonic 50

Typ: slutna over ear-hörlurar

Testad: december 2020

Tillverkare: Shure

Anslutning: Bluetooth (5.0), stereokabel 3,5 mm

Element: 50mm Neodymium

Bluetooth ljud-codecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, apt-X LL

Känslighet: 97.5 dB/mW

Impedans: 39 ohm

Frekvensåtergivning: 20–22 000 Hz

Batteritid: Upp till 20 timmar (med ANC)

Vikt: 334 gram

Rek pris vid test: 4 550 kronor

