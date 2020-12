Among Us finns nu tillgängligt på Nintendo Switch. Among Us låter spelare på plattformarna pc, mobil och nu Switch, att spela tillsammans. Among Us släpptes redan 2018 men blev först en succé i samband med att pandemin bröt ut i tidigare i år. Spelets popularitet speglas i all de tusentals memes som florerar på bland annat Reddit.

Among Us: Bästa strategi för att vinna – som imposter och Crewmate

Nyheten kom från Nintendos senaste Indie World Showcase, där titlar från mindre spelföretag lyfts fram. Among Us användes även av politikern Alexandria Ocasio-Cortez under det amerikanska presidentvalet för att nå ut till unga väljare.

Spelet kostar 44 kronor och är nu tillgängligt som digitalt köp via Nintendos eShop.