Nästa generations spelkonsoler är officiellt igång och Microsoft har för ovanlighetens skull två nya konsoler att välja mellan. Xbox Series X är det stora teknikmonstret, medan Xbox Series S är en billigare, så kallad “heldigital” maskin där allt laddas ned från Microsoft Store. Men det finns fler väsentliga skillnader konsolerna emellan. Vi guidar dig genom dessa och förhoppningsvis kommer du fram till vilken konsol som är rätt för dig.

Tekniska skillnader

Till skillnad från Playstation 5 och Playstation 5 Digital Edition skiljer sig de nya Xbox Series-konsolerna från varandra på ett flertal punkter. Utseendemässigt är den kraftfullare Xbox Series X formad som ett pc-torn, medan heldigitala Xbox Series S påminner om en mer konventionell spelkonsol. Bägge är utrustade med varsin, gigantisk fläkt som sticker ut designmässigt. Xbox Series X har också en skivläsare, för både spel och 4K uhd-bluray. Xbox Series S saknar skivuppspelningsfunktioner, men kan åtminstone köra filmer i 4K via appar.

Foto: Evelina Galli

Elefanten i rummet är skillnaden i ren hästkraft konsolerna emellan. Både Xbox Series X och Xbox Series S har åttakärniga AMD Zen 2-processorer, där förstnämndas kärnor är på 3,8 GHz vardera. I fallet Xbox Series S är det istället 3,6 Ghz per kärna som gäller. Ramminnet skiljer sig också åt, där Microsofts dyrare konsol sitter på 16 gigabyte gddr6-minne medan den billigare modellen har 10 gigabyte gddr6-minne. Grafiken drivs i sin tur av RDNA 2-grafikprocessorer som i Xbox Series X fall når upp till 12 teraflops. Xbox Series S når enbart upp till 4 teraflops.

Men vad betyder då allt detta för spelupplevelsen? Klassas Xbox Series S fortfarande som en nästa generationskonsol? En aspekt som påverkas är upplösningen. Den starkare Xbox Series X har inga problem med att rendera upp till 4K och är även framtidssäkrad med en “redo för 8K”-märkning. Xbox Series S kan i sin tur nå max 1 440p, och skalar sedan upp till 4k. Det finns dock exempel redan nu där spelen hamnar under 1 080p. Om det enbart beror på dålig optimering kan vi dock inte riktigt svara på.

Foto: Evelina Galli

Rent grafiskt kan du alltså inte förvänta dig exakt samma skarpa grafik med en Xbox Series S. Vad du däremot kan se fram emot är andra nästa generationsfunktioner som inte existerar på tidigare Xbox One-konsoler. Bland dessa finns strålspårning, en teknik som förbättrar skuggor och reflektioner. Vi har även möjlighet att nå hela 120 bilder per sekund, beroende på spel. Gears 5 och Fortnite är två exempel på titlar som kan visa 120 fps, så länge du har en kompatibel tv-apparat vill säga. Självklart måste Xbox Series S kompromissa för att nå dit, till exempel genom att sänka upplösningen till

1 080p.

Digitala vs. fysiska spel

Nedladdningsbara konsolspel har fått ett riktig uppsving under den gångna generationens konsoler. Så pass att en stor andel av dagens spel säljs just i digital form. För Xbox-ägare innebär det att alla köp måste ske via Microsoft Store, den integrerade affären för spel, appar och filmer. Allt du köper där knyts till ditt Xbox-konto, vilket också innebär att de har noll andrahandsvärde. Anledningen är att vi helt enkelt inte får sälja konton vidare eftersom det strider mot avtalet du ingår när du skaffar ett Xbox-konto. I teorin har alltså Microsoft rätt att låsa konton som bytt ägare.

Har du en Xbox Series X kan du också välja att köpa spel på det gamla vanliga sättet - fysiska skivor. I regel är dessa billigare än standardpriserna för digitala spel hos Microsoft Store. Anledningen är att butiker som tillhandahåller fysiska spel har som vana att prisdumpa vissa titlar för att “behålla” dig som kund. Ett exempel är det nyligen släppta Cyberpunk 2077 som såldes för 499 kronor hos en av de större elektronikkedjorna i Sverige. Som jämförelse kan vi nämna att Microsoft tar 719 kronor för den digitala nedladdningen av samma spel.

Med den heldigitala Xbox Series S är du dock mer eller mindre fast med alternativ ett - Microsoft Store. Det finns däremot kodkort att köpa från externa försäljare. Efter att ha skrapat fram koden på kortet är det bara att mata in sagda kod i Microsoft Store, sedan finns spelet på ditt konto. Summa summarum är att du kan spara pengar på att köpa spelen på skiva, så länge du väljer Xbox Series X framför Xbox Series S.

Ett annat sätt att spara pengar på, som fungerar på alla Xbox-konsoler ska tilläggas, är prenumerationstjänsten Xbox Game Pass. Genom den får du tillgång till hundratals spel att ladda ned på valfri Xbox-enhet. Xbox Games Studios egna spel finns tillgängliga redan på lanseringsdagen. Tredjepartsspel dyker upp efter ett tag och i likhet med andra prenumerationstjänster byts dessa ut sporadiskt.

Lagringskapacitet

Ett problem med samtliga nästa generationskonsoler dras med är de allt större filstorlekarna på spelen kontra de små lagringsminnen som sitter i maskinerna. I fallet Xbox Series X och Xbox Series S har vi två olika storlekar på interna lagringsminnen. Förstnämnda är utrustad med ett nvme ssd-minne på en terrabyte, där 802 gigabyte kan användas som installationsplats för spel och appar. Xbox Series S har å andra sidan samma typ av lagringsminne, fast med blotta 512 gigabyte. Av dessa kan 364 gigabyte användas för installation av spel och appar.

Foto: Raphael Cano Felix

Detta medför genast problem, särskilt för Xbox Series S. Spel som Call of Duty: Black Ops Cold War överstiger 130 gigabyte-strecket och lär förmodligen växa sig allt större med kommande uppdateringar. Således blir det svårt att ha många spel installerade samtidigt. Visserligen har bägge konsolerna stöd för externa hårddiskar, men enbart för Xbox One-spel. Ett spel som gjorts specifikt för att dra nytta av Series-specifikationerna kräver installation på det inbyggda nvme-minnet.

Ett alternativ är de nya proprietära nvme-minneskorten som kan köpas till separat. Dessa utökar kapaciteten med en terrabyte, men kostar också en hel del. Med sina 2 700 kronor hamnar dessa i samma prisklass som exempelvis en Xbox One S. Och en tusenlapp under Xbox Series S-konsolen. Har du tänkt köpa den, samt komplettera med ett minneskort? Då kanske du ska överväga en Xbox Series X istället. Även om du kanske inte har den absolut senaste tv:apparaten är det i slutändan en bättre deal.

Foto: Raphael Cano Felix

Det bör dock tilläggas att det enda “felet” vi hittar med Xbox Series S-minnet är just storleken. I övrigt har det exakt samma funktioner som den i Xbox Series X. Du kan alltså fortfarande ha ett flertal spel igång samtidigt genom “quick resume”-funktionen medan laddningstiderna är lika snabba som med den dyrare konsolen.

Tillbehör

Lyckligtvis kan vi åtminstone spara pengar på extrakontroller, oavsett om du väljer Xbox Series X eller Xbox Series S. Samtliga Xbox One-kontroller är nämligen kompatibla med Xbox Series-konsolerna. De synkas på samma sätt som tidigare och det enda du går miste om är det uppgraderade styrkorset och snabba möjligheter att ta screenshots. Vi har också testat andra tillbehör och fått samma resultat. Allt från arkadstickor till Skylanders-portaler fungerar som de ska.

Foto: Raphael Cano Felix

Det enda tillbehöret som är mer eller mindre är bannlyst från användning med de nya Series-konsolerna är Kinect-enheten. Detta exkluderande var dock ett medvetet val från Microsofts sida. Försöker du starta Kinect-exklusiva spel får du enbart upp ett felmeddelande. Om detta kommer att ändras i framtiden är inte känt, men vi skulle inte tippa det. Har du en Kinect du ändå håller av rekommenderar vi därför att du behåller en äldre Xbox One-konsol i din ägo.

Sammanfattning

Trots alla fakta kan det ändå vara svårt att välja rätt. Har du tänkt att uppgradera till en nyare

tv-apparat inom kort? Då kanske du ska avvakta och slå till på en Xbox Series X i samband med det köpet. Har du inte tänkt uppgradera din tv kan du ändå ta del av nästa generationsspel genom en Xbox Series S. Tänk bara på att du då får mindre grafiskt imponerande versioner av titlarna. Vill du spela nya Series-spel samt äldre Xbox One- och Xbox 360-spel via skivor? Då måste du köpa en Series X.

Klarar du dig fint med att prenumerera på digitala spel via Xbox Game Pass och är dessutom inte alls kräsen vad gäller grafik? Kanske är Series S helt rätt då, så länge du inte har något emot att ta bort och ladda ned spelen emellanåt. Vill du använda din gamla Kinect? Behåll då din Xbox One. Det finns inga hundraprocentiga svar, men vi hoppas ändå att valet har blivit något enklare.