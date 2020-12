Enligt statliga Post och Telestyrelsen, PTS, har 2,3 miljoner abonnenter i Sverige televisionsinnehåll levererat via kabel. Den siffran har inte minskat på ett bra tag och en rimlig anledning till detta är att många som har kabel-tv bor i flerhushållsbostäder och har abonnemanget inbakat i hyran, eller avgiften, om det är en samfällighetsfastighet.

Det finns dock ett flertal konkurrande tekniker när det gäller tv-innehåll (se nedan) och det är troligt att en viss andel som har kabel-tv tillgodogör sig exempelvis play-kanaler via en teknisk lösning på sidan av, via sin uppkoppling till internet.

Den strömmande tekniken har ju många väsentliga företräden, som att du kan titta var och när du vill. Fördelar som kabel-tv-bolagen plockat upp och paketerat i appar, även om det skulle kunna betyda att de kannibaliserar på sina egna kabel-tv nät.

Hanna Paepke på Com Hem har nyligen kollat på serierna Baghdad Central och The Rookie.

Moderna strömningar

– Tvärtom, det kompletterar vårt utbud. Vår strömmande play-tjänst bygger på vår befintliga tv-plattform, så abonnenterna kan nu se både linjära kanaler och strömmat innehåll på ett och samma ställe samtidigt som tjänsten är tillgänglig även för kunder som inte har kabel-tv hos oss, förklarar Hanna Paepke, t.f chef Com Hem Play.

Com Hem har 35 procent av marknaden och når totalt 1,6 miljoner svenska hushåll, alla tekniker inräknat. Efter att under flera år ökat i rasande takt fortsätter de strömmande medierna att växa, men inte lika furiöst som tidigare när det gäller penetrationen, det vill säga hur många som tittar via appar och webbplatser.

Bland annat har användandet ökat på grund av det som i mediebranschen kallas ”stacking”. Begreppet innebär att en abonnent inte bara betalar för en enda tjänst utan har tillgång till flera konkurrande tjänster.

Karina Malmsten på MMS ser mest på nyheter och direktsänd sport.

– I genomsnitt har de svenska hushållen två betalabonnemang när det gäller strömmande tv, film och serier. Anledningar till denna ökning kan vara att antalet tjänster växer och att tittandet breddar sig och ökar i äldre åldersgrupper, säger Karina Malmsten, pr- och marknadsansvarig på Mediamätning i Skandinavien (MMS) som dagligen mäter medieanvändandet i landet och regelbundet publicerar rapporter om svenska folkets medievanor.

Bättre mätningar

I MMS statistik finns en rätt sammanhållen bild av hur tv-tittandet fördelar sig. Under 40 procent tittartiden ser vi på vi på olika tv-kanaler på en tv-skärm. 15 procent av tiden går åt till strömmande betaltjänster som Netflix. 34 procent av tittandet spenderas på strömmande gratistjänster som SVT Play eller Aftonbladet.

Det som varit lite krångligt, och i viss mån fortfarande är det, är att veta hur mycket tid som sociala mediekanaler som Youtube och videotjänster som Vimeo tar i anspråk. Det gäller även dedikerade filmuthyrare på nätet, stora som små. Men nu kopplar Google sitt strömmande videoinnehåll till den svenska mediemätningstjänsten och då blir bilden förhoppningsvis lite klarare.

Googles Carl Wåreus tittar ofta på SVT Nyheter och videor om surfing på Youtube.

– Google har länge varit engagerade i frågor kring transparenta mätvärden, och en integration som denna är något som länge efterfrågats av annonsörer för att kunna inkludera YouTube i sina medieplaner på ett sömlöst sätt, backat av det förtroende som MMS har på marknaden, säger Carl Wåreus, Head of Domestic Clients, Partners & Agencies, på Google i Sverige.

– MMS mål är att mäta all rörlig bild och vi arbetar för att få in såväl stora globala aktörer som mindre regionala medieföretag i våra mätningar, till exempel så vill vi få in betald streaming i våra mätningar, berättar Karina Malmsten på MMS.

Fortsatta ökningar

När det gäller att titta på Youtube på tv:n uppger Google i Sverige en 45 procentig ökning på årsbasis. Företaget menar att den pågående pandemin har gett ordentlig skjuts åt Youtube som plattform för tv-innehåll.

– Det är allt från dem som söker information och exempelvis tittar på Folkhälsomyndighetens presskonferenser, till dem som söker inspiration och vill lära sig hur man tränar hemifrån när gymmen inte är lika tillgängliga. Plattformen är inte längre bara för den yngre publiken, utan har blivit en hubb där en bred skara av kreatörer producerar innehåll för alla målgrupper, säger Carl Wåreus på Google i Sverige.

Det finns en stark trend som kallas ”cord-cutting” i USA och som innebär att abonnenter överger den traditionella kabel-tv:n med sina många kanaler via en prenumeration till förmån till ett mindre antal tjänster som levereras via internet. Den strömningen verkar inte ha tagit fart på våra breddgrader, i alla fall inte ännu. I Sverige verkar folk i stort behålla sina gamla medietjänster samtidigt som de anammar nya.

Tydliga trender

– Våra tittarvanor fortsätter att förändras – i alla åldersgrupper. Vi har gått från en era som har präglats av ett primetime-tänk, till en annan där var och en av oss snarare skapar vår egen individualiserade medievärld. Ingen kanal kan fånga alla människor hela tiden, men det gäller för hela branschen att vara agila och anpassa sig efter de skiftande tittarvanorna för att förbli relevant på marknaden, menar Carl Wåreus på Google i Sverige

– Bland annat ser vi att tillgången till smarta tv-apparater fortfarande ökar och det gäller även tillgången via exempelvis Apple TV och Chromecast. Tillgången till 3g eller 4g, wifi och mobilt bredband (5g) ökar och över hälften har tillgång till fiberuppkoppling i hemmet. Vi har även tillgång till många skärmar hemmavid, i snitt har vi tillgång till sju skärmar per hushåll. Allt detta tillsammans driver utvecklingen av rörlig bild via nätet framåt, avslutar Malmsten på MMS

Fyra sätt att titta på tv



Marksänd digital-tv

Det analoga tv-nätet släcktes ned 2007 och numera är de signaler som når mottagaren digitala. Du behöver en antenn för att ta emot tv-utsändningar. I dagsläget sänds SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVTB, SVT24, SVT1 HD, SVT2 HD, TV4, TV6, TV Finland utan kryptering och är fritt att kika på. Övriga kanaler är kodade och du behöver ett abonnemang för att kunna se innehållet.

Stort gratisutbud.

Går fort att zappa mellan kanalerna.

Beprövad och robust teknik.

Endast direktsändningar.

Inte särskilt portabelt.

Iptv

Så gott som alla bredbandsleverantörer erbjuder tv-kanaler via nätverksprotokollet ip något som även brukar bakas in i månadskostnaden för uppkoppling. Kräver ordentligt med bandbredd så vanligen distribueras Iptv i fibernät som i sin tur är kopplade till stadsnät och liknande.

Bra utbud hos de etablerade aktörerna.

Kan vara ekonomiskt vettigt om uppkoppling och tv-innehåll paketeras förmånligt.

Kan vara dyrt att nyinstallera.

Inte lika robust teknik som marksänd tv.

Satellit-tv

Knappt en halv miljon personer bosatta i Sverige tittar på television via satellit. Tekniken favoriseras av dem som vill ha tillgång till utländska kanaler som inte är tillgängliga hos de svenska tv-aktörerna.

Enormt utbud.

Kan användas på platser dit datornätverken inte når.

Kan vara dyrt att nyinstallera.

Endast direktsänd tablå-tv.

Strömmande tv

Som tidigare nämnt har varje hushåll minst två prenumerationer på betaltjänster som Viaplay, HBO Nordic eller någon av de andra alternativen (se nedan). En solklar fördel med strömmande tv via nätet är att du i många fall kan se både direktsändningar och on-demand.

Riktigt bra innehåll.

Mycket portabelt.

Kan vara dyrt att nyinstallera exempelvis fiber i en villa.

Rörigt och långsamt att leta bland olika kanaler.

Utrustning för strömmande tv-tittande

Googles lilla puck är mäkta populär bland Android-användare. Kopplas till tv:n medan de rörliga bilderna och ljudet strömmas från en trådlös apparat, till exempel din mobil eller surfplatta. Kan även användas för att strömma från datorer, givetvis. Finns även särskilda appar och pluggar i Google Play-butiken.

Pris: Cirka 390 kronor.

Ett kliv upp från lille Chromecast både när det gäller funktionalitet och kostnad. Det finns ett antal sådana här ”internet-tv-boxar” på marknaden och de är likartade när det gäller prestanda och handhavande.

Pris: Cirka 699 kronor.

Du behöver inte ha en Iphone eller en Mac för att köra Apples tv-lösning, men det underlättar. Apple Tv kan sägas vara något av en lyx-variant på strömmande lösning, även om den är överkomligt prissatt. Har förinstallerade appar för bland annat Netflix, SVT och TV4.

Pris: Cirka 1 998 kronor.

Play-apparna du behöver

Om du tänker att klippa kabeln är det tv via appar och webben som gäller. Här följer några exempel på innehållsleverantörer som är ledande på den svenska marknaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Från 99 kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Från 109 kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Från 149 kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Nej.

Pris: Från 69 kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Från noll kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Nej.

Pris: Från 109 kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Nej.

Pris: Från 89 kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Gratis.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Från 79 kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Från 109 kronor i månaden.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Gratis

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Nej.

Pris: Gratis.

Plattform: Android, IOS och webb

Direktsänd tablå-tv: Ja.

Pris: Från 109 kronor i månaden.