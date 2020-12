Kinesiska mobiltillverkaren Oppo, som vi tidigare skrivit om, passade förra veckan på att visa upp sitt nya koncept på Twitter, skriver Android Central. Konceptet är en vikbar telefon, vilket förmodligen innebär att de kommer att ta upp striden med Samsung i kampen om vikbara telefoner.

A closer look at the 'slide-phone', including wireless charging, material selection and foldable functionality in everyday use. 🤳 #OPPOxnendo