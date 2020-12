Förra årets tv-flaggskepp från Panasonic, GZ2000, levererade 2019 års bästa bild i vardagsrummet och imponerande också ljudmässigt. I år har det skett en handfull uppgraderingar, men vid första anblicken är 2020 års modell HZ2000 identisk med föregångaren. Till det yttre är det i stort sett en identisk tv. Vi ser ingen uppenbar skillnad i designen.

Betyg 5 av 5 Omdöme Kvalitetsmässigt är det ingen tv som slår Panasonics 2020-flaggskepp. Den ger helt enkelt den solklart bästa upplevelsen för biofilm och tv-serier just nu. Men det kräver två saker. Dels att du verkligen sätter dig in i hur du själv finjusterar bilden, dels att du inte har krav på alltför nischade mediaappar, eller går runt Panasonics begränsade system och apputbud för det med en extern bildkälla.



Det här är en tv för kunniga finsmakare och bristen på enkel automatik kan bli lite överväldigande. Men för rätta typen av användare är den kort och gott suverän. Positivt Bästa oled-panelen.

Fantastisk dynamik och färghantering.

Detaljerad manuell kontroll.

Snyggt och kraftfullt ljud. Negativt Stor och extra tung.

Kräver en del kunskap för att få till perfekt bild.

Brist på appar och begränsat smart tv-system. Stort test: Smarta 55-tummare som inte ruinerar dig

65-tumsmodellen som vi testat här, med det fulla namnet TX-HZ2000E, har samma extra stora bakstycke som föregångaren, med en extra del i mitten som sträcker sig ända upp till överkant på tv:n. Den är varken tunn eller diskret. Med oled-panelen vilande på en sex centimeter hög frontpanel med högtalare bakom, och ytterligare ett par centimeter för en stadig centralt monterad fot, är den tillsammans med Philips flaggskepp 65OLED935 den minst subtila tv vi testat i år.

Det har dock skett en handfull uppgraderingar, som tillsammans gör att Panasonic fortfarande håller en topp-position i tv-utbudet. Främst bland dessa är kanske en ny version av Panasonics ”egna” oled-panel Master HDR OLED Professional Edition, som sticker ut med extra hög toppljusstyrka.

Den är liksom alla oled-paneler i tv-branschen byggd av LG, men den är en specialmodell just för Panasonic, som inte ens LG använder i sitt eget flaggskepp. Det ger Panasonics 2000-modeller, både fjolårets och årets, en unik fördel med möjlighet till liknande intensiv ljusupplevelse som i en bra lcd-tv när den visar hdr-bild.

Fantastisk bild och ett snyggt, men inte särskilt smart, smart tv-system.

Ljusstarkast bland oled

Många lcd-tv-apparater med direkt led-bakbelysning kan trycka på med ännu mer ljusstyrka, men inte utan att förlora i kontrast och precision. Här får vi full svärta och upp till 1 000 cd/m2 i samma bild. I alla fall på pappret, vi har inte haft tillfälle att mäta. Men intensivt är det, och det med klockren nyanskontroll och oled-teknikens knivskarpa kontrast ner på pixelnivå.

Vi imponeras av Panasonics höga precision i färg- och ljushantering, höga uppskalningskvalitet för både 1080p-material och lägre upplösningar, samt en färgnyanshantering som nästan helt eliminerar bandning. Framförallt är det detaljrikedomen och nyanseringen av mörka toner som övertygar.

TX-HZ2000E ger dig fullt stöd för alla de viktiga hdr-formaten, inklusive både hdr10+ och Dolby Vision. För Dolby Vision får du också nya funktionen Dolby Vision IQ, som kombinerar metadata i bildformatet med information från en ljussensor och justerar bilden efter det. Det gör att just Dolby Vision-film blir automatiskt anpassad till ditt rum. Vi blir dock inte helt övertygande av resultatet, som ser lite för dunkelt ut.

I just det läget har vi förvånansvärt lite egen kontroll på bilden, vilket är raka motsatsen till andra bildlägen. Det är nog ingen tv som ger dig en sådan detaljerad uppsättning verktyg för att finjustera bilden som Panasonic gör. Du får en handfull förinställda profiler, inklusive den typ av filmskaparläge som de var först ut med att introducera, som tar bort all personlig färganpassning och bildutjämning för en upplevelse så nära det du ser på bio som möjligt.

Det extra stora bakstycket rymmer högtalare som ger både rätta trycket, ren ljudbild och utmärkt 3d-surround.

Subtila skillnader som kräver kunskap

Här finns också två bioprofiler till som behåller en del bildutjämning, och är mer aktiva med skärpan vid uppskalning. Men riktigt vad som skiljer den åt behöver man läsa på för att begripa, Likaså finns här två ”professionella” lägen, som även de är lite av ett mysterium. Dessa, liksom standard-, sport- och dynamiskt läge, samt en helt manuell, kan alla detaljjusteras.

Men det kräver verkligen god kunskap om vad alla de olika parametrarna och teknikerna du kan kontrollera verkligen gör. Panasonics system gör inte så mycket för att förklara det för en användare.

Skärmpanelen har framför allt fått förbättrad så kallad black frame insertion, vilket vässar skärpan och tydligheten vid rörelseutjämning. Det har andra oled-tv också i år, och olika tillverkares bildprocessor och mjukvara utnyttjar det olika bra. TX-HZ2000E slår inte Sony 65A8 på den punkten som gör det snyggare och jämnare än någon annan, men det är inte långt ifrån. Panasonic lyckas inte riktigt undvika det flimmer som den funktionen traditionellt innebär, så vill du använda det bör du hålla dig från den funktionens maxinställning.

Ny hdmi, men inte fullt ut

Det har skett desto fler små andra uppgraderingar funktions- och mjukvarumässigt, bland annat extra kvalitet för Netflix-användare med Netflix Calibrated Mode. HZ2000 har även stöd för hdmi 2.1, om än inte med full implementation av alla egenskaper.

Du får earc-stöd för extra bra kvalitet vid anslutning av kompatibel ljudenhet. Men då detta är en tv med extra bra inbyggt ljud är behovet av det mindre än med en den andra tv-modeller. Du får också automatiskt låglatensläge, vilket innebär att den detekterar bildkällor som behöver det, exempelvis spelkonsoler. Det optimerar också automatiskt för kortare svarstider och lägre insignalslagg.

En handfull av bildingångar och usb-portar är riktade rakt bakåt. Det kan innebära problem vid väggmontering om du vill ha den tätt mot väggen.

Andra funktioner som variabel bildfrekvens och extra höga överföringshastigheter, två saker som framförallt kan bli glädjande i framtiden om de nya spelkonsolerna får kontroll på leveransen av det, får du dock klara dig utan. Är det någon stor nackdel? Bara om du är en väldigt krävande gamer. Då kanske du ska vänta med tv-uppgradering till nästa års toppmodeller.

Inte ens LG, som har mesta och bästa hdmi 2.1-implementationen hittills, lyckas helt i årets flaggskepp. För oss andra klarar sig Panasonic rätt så bra med sina dryga 20 millisekunders insignalslagg. Det är bättre än Philips, i klass med Sony, och långsammare än LG och Samsung.

Ljud i toppklass

Förutom bild i toppklass, om du väl lär dig hur du ska ställa in den rätt för just dig, bjuder HZ2000 på väldigt bra ljud. Det är samma högtalaruppsättning som i förra årets modell, med totalt 160 Watts effekt, i ett högtalarsystem framtaget tillsammans med Panasonic-ägda Technics. Med inkludering av uppåtriktade högtalare på baksidan, och utmärkt spridning även i sidled, får vi en bättre rums- och 3d-känsla på ljudet än med någon annan tv just nu.

Ljudkvaliteten är också den lysande, med både tryck i volymen, rätta dynamiken och skarp detaljåtergivning i alla frekvensband. Den är inte så smart på att detektera olika typer av media som ett par av konkurrenterna, så du kan behöva gå in och växla ljudprofil manuellt då och då, men det kan det vara värt. Under vår testperiod var den både en utmärkt audiolösning för hemmabion och en klockren bluetooth-högtalare för musik däremellan.

Medföljande fjärrkontroll är välbyggd och har traditionell design.

Både bild- och ljudmässigt är det här tv:n att slå när leverantörerna presenterar sina 2021-modeller. Ingen har bild- och färghantering som matchar Panasonics, förutom enskilda modeller på enstaka punkter. Det enda som på allvar håller tillbaka Panasonic TX-HZ2000E från att vara en tv vi rekommenderar till precis alla (som har råd) är smart-systemet My Home Screen.

Det är både föråldrat i upplägg, med halvdan översikt för innehåll och appar, och framförallt har det ett rejält bristande app-utbud. För att få full glädje av TX-HZ2000E som smart-tv skulle vi i dagsläget rekommendera att du investerar i en Apple TV, en Android TV-baserad mediabox eller en Chromecast och ansluter till.

Specifikationer

Produktnamn: TX-65HZ2000E

Testad: December 2020

Tillverkare: Panasonic

Paneltyp: Oled (amoled)

Storlek: 65 tum

Upplösning: 4k uhd, 2160p

Bildfrekvens: 100/120 Hz

Lokal dimning: Oled

Hdr: Hlg, hdr10, hdr10+, Dolby Vision

Operativsystem: My Home Screen 5.0

Ljud: 120 Watt, 3.2 audio

Anslutningar: 4st hdmi 2.1, komponent, komposit, 3st usb 2, lan, line in, digital audio ut, hörlur/subwoofer

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth

Energiklass: A

Mått: 144,6 x 31 x 90,7 cm

Vikt: 40 kg

Väggfäste: Vesa 300x300 mm

Rek pris: 37 990 kr

Aktuellt pris: 37 990 kr på Power