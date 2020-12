Årets besvikelse

Warcraft III: Reforged

Utvecklare: Blizzard

Format: Mac, pc

2020 kan mycket väl klassas som besvikelsernas år, även i gamingsfären. Denna lista blev nämligen den överlägset längsta när vi på M3-redaktionen listade årets händelser. Här fann vi allt från Square Enix’s live service-satsning Marvel’s Avengers och den totala bristen på ny hårdvara till EA Sports årliga speluppdateringar och förseningen av Halo Infinite. Det som svek oss mest var dock Blizzards nytolkning Warcraft III: Reforged. Trots att spelet bygger på ett av de mest älskade spelen i genren gick utvecklarna inte hela vägen med projektet. Kvar finns en ojämn röra som visar hur svårt det egentligen kan vara att återuppliva en klassiker helt smärtfritt.

Årets hårdvara

Playstation 5

Utvecklare: Sony

Produkttyp: Spelkonsol

Det här året bjöd på en riktig kavalkad av hårdvarulanseringar från samtliga stora aktörer. Och racet var riktigt jämt, men till slut fick fick Nvidias RTX 3000-serie och Microsofts Xbox Series-konsoler se sig besegrade av Sonys Playstation 5. Där de andra förbättrar spelandet med tekniska uppgraderingar har Sony utöver det också passat på att innovera vårt sätt att spela på. Dual Sense tar verkligen upplevelsen till en ny nivå, och vi hoppas innerligt att tredjepartsutvecklarna inte förbiser denna funktion framöver.

Årets racingspel

Dirt 5

Utvecklare: Codemasters Cheshire

Format: Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, pc

I Dirt 5 slänger Codemasters alla simulator-tankar åt skogen och bjuder istället på härligt dundrade arkadracing, signerat av utvecklaren som ligger bakom Driveclub och Motorstorm. Extra plus för Playstation5-versionen tack vare den smarta användningen av Dual Sense-kontrollen, som lyfter känslan ännu en nivå.

Årets plattformsspel

Ori and the Will of the Wisps

Utvecklare: Moon Studios

Format: Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, pc

Det gångna årets plattformsutbud har varit ett av det allra bästa på länge. Bland annat gjorde Paper Mario storstilad comeback, och den forne Sony-maskoten Crash Bandicoot visade att han han fortfarande är en hjälte att räkna med. Men det var Moon Studios förträffliga Ori and the Will of the Wisps som imponerade på oss allra mest. De sagolika miljöerna ser helt fantastiska ut oavsett format och den supertajta kontrollen sviker aldrig. En nutida plattformsklassiker, helt enkelt.

Årets first person shooter-spel

Doom Eternal

Utvecklare: Id Software

Format: Playstation 4, Xbox One, Switch, Stadia, pc

Id Softwares actionfest Doom Eternal lyckades med den svåra uppgiften att toppa sin föregångare, Doom 2016. Detta genom att erbjuda en ännu större värld, mer rörlighet till allas vår “Doom Slayer” och horder av brutala fiender. Doom Eternal visar att fps-spel inte måste vara ultrarealistiska eller flerspelarbaserade för att vara engagerande.

Årets actionspel

Hades

Utvecklare: Supergiant Games

Format: Switch, Mac, pc

Bastion-gänget har släppt loss en riktig superbest i Hades. I det här top-down-actionrollspelet axlar vi manteln som dödsguden Hades avkomma Zagreus, som ledsnat på sin buttre och kontrollerande far och beslutat att slakta sig ut ur dödsriket. Ett kontrollschema i världsklass, årets bästa soundtrack och drivor av charmerande karaktärer ur den grekiska mytologin kantar resan mot solljuset. Varje genomspelning behöver inte ta mer än trekvart, men upplevelsen blir lika unik varje gång eftersom du skräddarsyr dina förmågor med hjälp av olika gudomliga krafter och kommer på nya spännande "builds". Vanebildande!

Årets äventyr/rollspel

Cyberpunk 2077

Utvecklare: CD Projekt Red

Format: Playstation 4, Xbox One, Stadia, pc

Turerna kring Cyberpunk 2077:s buggfyllda lansering fortsätter Men det hindrar inte det faktum att CD Projekt Reds framtidsepos är en välskriven och inlevelserik berättelse där vi själva är med och väljer vägen vår karaktär vandrar. Moraliska dilemman, hundratals vapen och augmenteringar samt en drös extrauppdrag är bara några av anledningarna till varför vi fortfarande glider runt i Night City. Vi som spelar på pc och Stadia. Nu är det upp till bevis för CD Projekt Red vad gäller övriga versioner, och vi hoppas innerligt att de fixar de återstående problemen fort.

Årets strategi/pusselspel

Crusader Kings III

Utvecklare: Paradox

Format: Mac, pc (Windows, Linux)

2020 har inte varit något stjärnsprakande år för strategispelen, men ett lysande undantag är svenska Paradox nya medeltidssimulator i Crusader Kings-serien. Skapa din egen regent, komplett med unika personlighetsdrag och målbilder, och navigera ett svunnet Europas politiska korridorer med finess, list och våld. Det här är en tidstjuv av rang och precis vad många behövde under katastrofåret 2020. Försäljningssiffrorna sprängde miljonbarriären redan efter två månader och spelet rosades av kritiker.

Årets fightingspel

Mortal Kombat 11: Aftermath

Utvecklare: Netherrealm

Format: Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, pc

I brist på nya, stora fightingtitlar vinner uppgraderingen av fjolårets redan eminenta Mortal Kombat 11. Anno 2020-versionen, Aftermath, ger oss egentligen bara mer av det goda. I Mortal Kombats fall innebär det ännu fler ultravåldsamma slagsmål och en helt ny berättelse för den som måste rättfärdiga sina skäl att puckla på motståndet. Fast egentligen vann Mortal Kombat 11: Aftermath redan när det möjliggjorde århundradets strid: Arnold Schwarzeneggers Terminator mot Sylvester Stallones Rambo.

Årets sportspel

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Utvecklare: Vicarious Vision

Format: Playstation 4, Xbox One, pc

Höken är återigen tillbaka där han hör hemma – på toppen. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 visar att vissa koncept redan är fulländade från start. Det behöver inte uppdateras med nymodigheter som en öppen värld eller nedladdningsbart innehåll. Precis som under Tony Hawks glansdagar är allt som behövs fenomenal bandesign och ett intuitivt kontrollsystem som är enkelt att greppa men svårt att bemästra. Samt Goldfingers Superman-dänga på högsta volym.

Årets simulator

Microsoft Flight Simulator

Utvecklare: Asobo Studio

Format: Pc

För många som fick ställa in resplanerna denna sommar kom Flight Simulator med perfekt timing Det ger dig hela planeten att flyga runt på, med en bländande realism som inte varit möjlig tidigare. Lyft från 37 000 flygplatser, lågsniffa över Amazonas, pilota en privatjet mellan världsmetropoler, eller kraschlanda en Dreamliner på din egen balkong. Världen är din.

Årets partyspel

Fall Guys: Ultimate Knockout

Utvecklare: Mediatonic

Format: Playstation 4, pc

Vem kunde tro att ett sådant simpelt koncept som Fall Guys skulle komma att bli en av de mest beroendeframkallande titlarna detta år? Oavsett om vi spelar själva eller med en bunt vänner via nätet lyckas spelet alltid att underhålla oss stort med sitt lättsamma, men ändå riktigt tävlingsinriktade utbud av små minispel. Fall Guys har alla förutsättningar att växa sig till ett av de riktigt stora onlinespelen, bara de inför crossplay och konverterar det till fler format.

Årets spel 2020

The Last of Us Part II

Utvecklare: Naughty Dog

Format: Playstation 4

Naughty Dogs uppföljare till mästerverket The Last of Us är en omtumlande resa som aldrig upphör att beröra. Mitt i apokalypsens vitöga finns mänsklighetens obehagligaste sidor, och vi tvingas ta ställning i frågor som inte har några klara vinnare. Ellies och Abbys respektive berättelser är två av de mest invecklade och känslosamma i detta medium. Den som påstår att spel inte kan förmedla känslor på samma sätt som filmer bör definitivt ta sig en titt på The Last of Us Part 2. Det liknar nämligen inget annat. Det tar också det där extra steget för att kommentera kring ämnen som är ytterst viktiga i vår nutid. Och det utan att förlora den actionbetonade kärnan. Därför är The Last of Us Part 2 det bästa spelet i år, och även Naughty Dogs allra finaste verk hittills.

Bubblare: Hades, Cyberpunk 2077, Animal Crossing: New Horizons