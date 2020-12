Den 5 januari har en ny dokumentärserie i sex delar premiär på Netflix. Serien presenteras av ingen mindre än Nicholas Cage, som inleder trailern med att ställa sig om och vråla ”fuck” en lång stund. Seriens namn? History of Swear Words.

I serien intervjuas en rad kändisar, lingvister, författare och andra kring fenomenet svordomar. Vi får bland annat höra att en gammal teori om att fuck är en akronym för ”fornication under consent of the king” är strunt, och några av seriens gäster får upprepa ett vetenskapligt experiment som visat att människor kan hålla handen i iskallt vatten längre om de börjar svära.

Räkna med lite etymologi, lite historia, lite psykologi och många fula ord.