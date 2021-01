Vid årsskiftet lades den svenska versionen av tv-kanalen Fox ner, detta då antalet tittare bedömdes vara för lågt.

Vill du fortsätta att titta på dina favoritserier kan du emellertid göra det via Fox Plus, en tjänst som finns tillgänglig via Viaplay, Comhem Play Plus och Telenor Stream.

Några av de mest kända tv-serierna som erbjuds via Fox Plus är 24, Angel, Arkiv X, Bones, Buffy the Vampire Slayer, Da Vinci’s Demons, Empire, Glee, How I Met Your Mother, Legion, My Name is Earl, Orville, Prison Break, Salem och The Walking Dead. Dessutom erbjuds animerade serier som American Dad, Bob’s Burgers, Bordertown, Family Guy, Futurama, King of The Hill och The Cleveland Show.

Även Disney XD lades ner vid årsskiftet och där är det bästa alternativet att teckna ett abonnemang på Disney Plus.