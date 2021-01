Som ett av få bilföretag i världen bygger Tesla egna laddstationer för sina bilar, och hittills har utbyggnaden skett i hög takt, åtminstone jämfört med andra laddoperatörer. Tidigare under året meddelade Tesla att man driftsatt sin 20 000:e laddare, och strax innan nyår slog man ett annat av sina egna rekord.

Tesla har nämligen precis öppnat sina största laddstation hittills, närmare bestämt i Shanghai där 72 bilar kan ladda på 72 stationer på samma gång. Det rapporterar Electrek.

Läs också! Tesla tar V3 Supercharger-laddstolparna till Sverige

Det slår det tidigare rekordet om 56 laddstationer i Firebaugh, Kalifornien, med god marginal.

More photos of the World’s Largest Tesla Supercharger Station in Shanghai. pic.twitter.com/jWHDzAEUpA