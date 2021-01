Discovery har nu lanserat en ny global streamingtjänst i flera länder. Något som gör att tidigare Dplay-användare nu möts av ett nytt namn, utseende och logotyp när Dplay istället blir Discovery+.

Nuvarande och framtida användare har tillgång till samma serier, dokumentärer, sport och kanaler som de haft tidigare under 2020. Under 2021 kommer också nytt innehåll att släppas likt tidigare.

Mer av Discoverys sportinnehåll kommer nu också att flyttas över till Discovery+. Bland annat i form av nya sportdokumentärar som Who killed Maradona? End of the storm och planerade OS i Tokyo som Discovery+ lovar att ge full tillgång till.

