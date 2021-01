Spelutvecklaren Fumito Uedas studio Gendesign har släppt en nyårshälsning på sin hemsida och via sociala medier.

Hälsningen föreställer en bild där det står "2021" och där varje siffra visar en bild från ett av studions spel. Från Ico till Shadow of the Colossus och The Last Guardian samt ett fjärde okänt spel. Något som först uppmärksammades av Kotaku.

Vad spelet är och om det kommer släppas redan i år, likt bilden antyder, är högst okänt. Studion, som blivit känd för att ha gjort några av spelvärldens mest hyllade verk, tog hela tio år på sig att färdigställa sitt senaste spel, The Last Guardian.

Studioschefen Fumito Ueda har sedan dess sagt vid flera tillfällen att han vill få färdigt deras nästa spel så snabbt som möjligt. I mars 2020 blev det klart studion inlett ett samarbete med Epic Games Publishing.

