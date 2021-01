Hörlurarna i Tour-serien är designad för jobbsammanhang och har en hel del smarta funktioner. Tour One är ett par brusreducerande over-ear-lurar medan JBL Tour Pro Plus är ett par true wireless. Bägge modellerna har adaptiv brusreducering, något som kallas ”adaptive ambient aware”, en funktion som anpassar brusreducering utifrån miljön du befinner dig i, samt möjlighet att styra Google Assistant eller Amazon Alexa via röstkommandon.

JBL Tour One har dessutom en teknik som gör att du kan optimera bluetooth-anslutningen för ”normalt lyssnande”, öka ljudkvaliteten i ett ”musikläge” eller titta på film med ”videoläge” som har låg latens. JBL Tour One har upp till 50 timmars batteritid. Pris och lanseringsdatum är ej bestämt.

JBL Bar 5.0 MultibeamTM är det senaste tillskottet i tillverkarens serie med soundbars. Enligt JBL är den först med Virtual Dolby Atmos och använder alltjämt JBL:s beamforming-teknik: multibeam. Volymmässigt bör den hänga med i svängarna. I limpan sitter fyra passiva högtalarelement för att ge basen skjuts.

Multibeam-tekniken ska göra surround-ljud möjligt utan behov av ytterligare. Visst, det blir klart bättre ljud än tv-högtalarna, men ingen ljudlimpa i världen slår ett 7.1-system när det gäller surround-ljud.

Hur som helst, den kan integreras med alla multiroom-system och musiktjänster. Du kan strömma musik trådlöst via Alexa, Apple Airplay 2, Chromecast samt bluetooth. Den är också kompatibel med alla iOS- och Android-enheter. JBL Bar 5.0 MultibeamTM har ett rekommenderat pris på 4 500 kronor och släpps under våren 2021.