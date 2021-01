Att säga att JZ2000 är fullspäckad av funktioner och eftertanke är lite av en underdrift. Innan vi kommer till det tekniska börjar vi med det kulturella inslaget. Panasonic har samarbetat med Stefan Sonnenfeld, som är expert på att färgsätta filmer för Hollywood-produktioner, bland annat A Star is Born, Wonder Woman, Man of Steel, Beauty and the Beast, Star Wars: The Force Awakens för att nämna några. Detta för att bilden ska bli så bra som möjligt när du väljer filmläget.

Nu till tekniken! JZ2000 är utrustad med Panasonics nya HCX Pro AI-processor. Denna möjliggör automatisk optimering av såväl bild- som ljudkvalitet baserat på vilken typ av innehåll som visas. Tack vare processorn har Panasonic kunnat reducera latensen som uppstår vid spel. JZ2000 har en av branschens lägsta latens i oled-tv-segmentet. Mer godis för gamers är stöd för variabel uppdateringsfrekvens (vrr) och hög bildfrekvens (hfr).

JZ2000 ai-processor kan identifiera innehållet som spelas upp i realtid genom att kontinuerligt analysera bilden. I en särskild enklav i processorn jämför den sedan vad den ser mot ett bibliotek med olika innehåll som den har lärt sig, för att automatiskt optimera både bild och ljud. Om den märker att du tittar på fotboll, justerar den bildkvaliteten för att göra gräset mer levande, spelarna mer realistiska samtidigt som den justerar ljudet, så att det känns (enligt Panasonic vill vi påpeka) som att du befinner dig på arenan. Givetvis har den stöd för hdr-10, Dolby Vision IQ, Dolby Vision, och HLG Photo.

De inbyggda högtalarna har stöd Dolby Atmos och är tillverkade i samarbetet med Panasonics ljuddivision, Technics, som är allt annat än nybörjare i ljudbranschen. JZ2000 har den senaste versionen av Panasonics smart-tv os, My Homescreen. Sist men inte minst, dubbel bluetooth-anslutning gör att TV: n kan sända ljud till två separata bluetooth-enheter samtidigt, vilket betyder att om ni är två så kan ni sitta med varsin valfri bluetooth-hörlur.

Pris och exakt datum är i skrivande stund okänt.