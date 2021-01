Filmstudion Universal Pictures kommer släppa sju av sina klassiska skräckfilmer gratis på Youtube, rapporterar Engadget.

Samtliga filmer kommer bli tillgängliga på deras Youtube-kanal Fear: The Home of Horror. Först ut är Dracula med Bela Lugosi från 1931 och The Mummy med Boris Karloff från 1932 som båda släpps 15 januari. Därefter släpps Frankenstein och Bride of Frankenstein den 16 januari, följt av The Invisible Man, The Wolf Man och Abbott and Costello Meet Frankenstein den 17 januari.

Filmklassikerna kommer finnas tillgängliga gratis under en vecka framåt. Samtliga filmer kommer samtidigt gå att köpa digitalt till ett rabatterat pris.

