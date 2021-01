Testad produkt: Samsung The Premiere LSP9T

Pris: Från 64 990 kronor på Prisjakt

Du som förväntar dig en traditionell projektor kommer att bli rejält överraskad när du packar upp Samsung The Premiere LSP9T. Den fyrkantiga klumpen ser mer ut som ett element eller en skrivare än en projektor. Den är visserligen diskret och stilren, men särskilt snygg är den inte. Å andra sidan är det väl få projektorer som är det.

Betyg 4 av 5 Omdöme Samsung The Premiere LSP9T är en lättplacerad och lättanvänd projektor som har fantastisk bildkvalitet. Att den också har en inbyggd soundbar är smidigt (även om ljudkvaliteten inte kan matcha bildkvaliteten), men prislappen på 65 000 kronor är i saftigaste laget. Du som har råd får dock en ruggigt bra projektor för pengarna. Positivt Fantastiskt bra bild.

Inbyggd soundbar.

Kan placeras extremt nära vägg/duk. Negativt Ljudet håller inte samma klass som bilden.

Saknar hörlursuttag.

Väldigt dyr.

Vad som också skiljer Samsung The Premiere LSP9T från vanliga projektorer är att den kan placeras extremt nära väggen/duken den ska projicera mot. En normal projektor behöver vara flera meter ifrån för att ge en tillräckligt stor bild, Samsung The Premiere LSP9T kan stå så nära som 11,3 centimeter och ändå ge en bildstorlek på hela 100 tum. Maxstorleken är 130 tum med 23,8 centimeters avstånd.

Med andra ord placeras Samsung The Premiere LSP9T inte bakom dig, utan framför dig. Och eftersom den har en inbyggd soundbar fungerar Samsung The Premiere LSP9T därmed nästan mer som en vanlig tv än en traditionell projektor (något som förstärks av ljusstyrkan som är på hela 2 800 Ansi lumen).

Samsung The Premiere LSP9T kan placeras extremt nära väggen eller projektorduken.

Fantastisk bildkvalitet

Att komma igång med Samsung The Premiere LSP9T är verkligen busenkelt. I princip behöver du bara stoppa kontakten i väggen, ansluta till internet via wifi eller lan och sedan justera fötterna under projektorn för att rikta in den ordentligt. Finjustering av bilden sker sedan via menysystemet.

Har du en Apple tv, Chromecast eller en blu-ray spelare kopplar du in den i något av de tre hdmi-uttagen (och självklart måste din spelare ha stöd för 4k för att du ska kunna dra nytta av projektorns upplösning fullt ut). Annars är Samsung The Premiere LSP9T även utrustad med Samsung Smart tv, vilken ger dig tillgång till appar som Netflix, och Youtube, men även låter dig surfa på nätet.

Väl igång är det sedan bara att konstatera att bildkvaliteten hos Samsung The Premiere LSP9T är fantastisk. Det är skarpt, kontrastrikt och ljusstarkt, så det går utmärkt att titta även i dagsljus. Att det är biokänsla hemma är ingen överdrift.

Även det inbyggda ljudet är överraskande bra. Det kan dock inte mäta sig med ljudet från en riktig surrond-anläggning eller en soundbar i stil med Samsung HW-Q950T och det går inte att komma ifrån att bildkvaliteten överglänser ljudkvaliteten. Ett litet minus också för att det saknas hörlursuttag. En optisk ljudutgång finns dock.

Den stora nackdelen med Samsung The Premiere LSP9T är dock varken ljudkvaliteten eller avsaknaden av hörlursuttag, utan priset. 65 000 kronor är, oavsett hur bra bilden är, galet dyrt. Särskilt som du måste komplettera med ett surround-system för att få till den riktigt optimala hemmabio-upplevelsen.

Specifikationer

Produkt: Samsung The Premiere LSP9T.

Testad: Januari 2021.

Tillverkare/kontakt: Samsung, samsung.se.

Lampteknik: Trippel laser.

Upplösning: 3 840 x 2 160 bildpunkter (4K).

Bildstorlek: 100 – 130 tum.

Projeceringsavstånd: 11,3 – 23,8 centimeter.

Ljusstyrka: 2 800 Ansi lumen.

Lamptid: Upp till 20 000 timmar.

Ljud: 4 x 10 watt.

Anslutningar: 3 x hdmi, wifi, lan, antenn in, optiskt ljud ut.

TV: Inbyggd Samsung Smart tv.

Röststyrning: Google Assistant och Amazon Alexa.

Storlek: 55,0 x 12,8 x 36,7 centimeter.

Vikt: 11,5 kilo.

Färg: Grå/vit.

Cirkapris: 65 000 kronor.