I samband med CES-mässan släppte JBL sin nya receiver SA750 för att markera respektabla 75 år i ljudbranschen. Utseendet är direkt hämtat ur 1970-talet; stora rattar för volym och rejäla vippbrytare för diverse funktioner. Fronten är i borstad aluminium och sidorna är klädda med ekfanér. Jo, vissa saker var bättre förr. Ingångar finns för vinylspelare (såklart), hörlurar och aux-ingång. Klassiska grejer med andra ord. Men den klarar också att strömma musik via Google Chromecast och Apple Airplay 2.

SA750 har också en DAC (digital to analog converter) som levererar högupplöst ljud, stöd för UPnP plus Dirac Live-rumskalibrering, som analyserar ditt rum, kalibrerar ljudet efter det för att kunna servera dig tidernas ljudmacka.

Effekten är 120 W vid 8Ω eller 220W per kanal vid 4Ω. Du kan koppla upp den via ethernet eller wifi. Den kan också spela upp musik som ansluts via usb. Två optiska och två koaxiala digitala ingångar och sex analoga rca-ingångar avrundar anslutningsfesten.

JBL SA750 har ett pris på´motsvarande cirka 30 000 kronor och kommer att börja säljas i april.