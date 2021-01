Samsung visade under tisdagen upp sin nya processor Exynos 2100. Processorn förväntas först dyka upp i företagets nya flaggskeppsmobil Samsung Galaxy S21 som visas upp på torsdag 14 januari.

Enligt Samsung själva är den nya processorn 33 procent starkare gällande flerkärniga processor och 19 procent starkare för enkärniga processor jämfört med Exynos 990 som fanns i förra årets Galaxy S20. GPU-prestandan ska också ökat med 40 procent och energieffektiviteten med 20 procent tack vare den nya 5nm-processen.

Exynos 2100 ser ut att hålla jämna steg med Qualcomms Snapdragon 888, som förväntas användas i Samsung Galaxy S21 i bland annat USA. Exynos 2100 ska på pappret däremot faktiskt ha något bättre CPU med en egenbyggd ARM-X1 prime core som får stöd av tre A78 performance cores och fyra A55 efficiency cores. Prime-kärnan ligger då på 2,9GHz i jämförelse med Qualcomms 2,84GHz. Hur pass en prestandaskillnad kommer märkas av i verkligheten återstår att se.

I övrigt är processorerna väldigt lika på så gott som alla fronter. Båda är kapabla till 26 TOPS för AI-processer, använder sig av 5nm-arkitektur och har stöd för kamerasensorer upp till 200 megapixel. Enligt Samsung kan deras processor också spela in video i 8k och 60 bildrutor per sekund. Vilket kan jämföras med fjolårets processor som spelade in i 24 bildrutor per sekund och Snapdragon 888 som klarar av 30 bildrutor per sekund.

