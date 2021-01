Den svenska spelstudion Massive Entertainment jobbar på ett nytt stort Star Wars-spel i öppen miljö tillsammans med Lucasfilm Games, rapporterar Wired.

Massive Entertainment ägs helt av Ubisoft och är kända för spel som Ground Control, World in Conflict och Tom Clancy's The Division.

När och var i Star Wars-universumet spelet kommer äga rum är än så länge okänt. Utvecklingen ska ledas av Julian Gerighty som också styrde utvecklingen för The Division 2 och The Crew. Spelet ska även använda sig av Massives egen Snowdrop Engine som tidigare synts i The Division 2.

Sedan tidigare har Star Wars-spel utvecklats exklusivt av Electronic Arts. Ett avtal som nu verkar vara avslutat eller ändrat.

Läs också: Shadows of the Colossus-utvecklare ger ledtrådar om nytt spel