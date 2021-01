Antalet timmar vi spenderade med dataspel ökade kraftigt under 2020 i samband med säkerhetsarbetet kring coronaviruset.

Enligt nya siffror som Valve släppt för sin spelplattform Steam, den största för PC-marknaden, så la användarna sammanlagt 31,3 miljarder timmar på spel under 2020. En ökning med 50,7 procent jämfört med 2019.

Under 2018 hade Steam omkring 90 miljoner aktiva användare varje månad och under 2020 steg siffran med 33 procent till 120 miljoner. Antalet dagliga spelare låg 2018 på 47 miljoner och steg till 62,6 miljoner under 2020. Den största mängden samtidiga spelare låg 2018 på 18,5 miljoner och på 24,8 miljoner under 2020, en ökning med 34 procent.

Valve säger också att de under 2020 fick 2,6 miljoner helt nya betalkunder, en ökning på 21,4 procent jämfört med 2019. Enligt Valve gick samtliga siffror egentligen uppåt redan i början av 2020 men drog förstås iväg totalt i samband med att användare runt om i världen började stanna hemma under våren.

