För första gången någonsin har vi på M3 rapporterat från en digital CES-mässa, en av världens största mässor för konsumentteknik som annars hålls årligen i Las Vegas. Nu när mässan är officiellt avslutad har vi sammanfattat några av de största lanseringarna som skedde under veckan som gick.

Sony bjuder på 4k- och HDR-streaming till sina Bravia-användare

Sony släpper en ny serie tv-apparater inom Bravia-serien som går under beteckningen Bravia XR. De här har en ny processor som ska anpassa bilden efter hur vi ser och hör. Den ska även kunna förvandla stereo-ljud till surround baserat på vad som händer i bild.

Sony är som bekant inte bara tillverkare av teknik såsom tv-apparater, hörlurar och spelkonsoler, de producerar även film. Nu lanserar de Bravia Core, där användare av Sonys tv-apparater kan ta del av deras bibliotek av storfilmer, såsom Venom, Resident Evil eller Spider-Man. Användare ska även få ta del av behind the scenes-material. Det återstår att se om och när det här kommer att finnas tillgängligt i Sverige.

Samsung lanserar neo qled och gigantiska mikro led-apparater

Samsung har som bekant kört hårt med sina qled-tv apparater. De har nu visat upp sin senaste generations tv-modeller: Neo Qled. Genom att använda en ny teknik de kallar för quantum mini led och en sprillans ny processor får de ännu bättre kontroll för led-panelen. De släpper två modeller, en med 4k och en med 8k

De visade även upp två gigantiska mikro led-tv:apparater för konsumenter, en 90-tummmare och en på 110 tum. Mikroled är tekniken vi först såg Samsung använda för att skapa den gigantiska skärmen The Wall.

LG visar upp sin minsta oled-tv hittills och molnspeltjänster

Trött på att tv-apparaterna bara blir större och större? Passar en gigantisk skärm inte din inredningsstil eller får du helt enkelt inte plats med en gigantisk tv i vardagsrummet? Nu behöver du inte längre kompromissa med kvaliteten när du väljer en lite mindre skärm, LG visar upp sin senaste oled-modell i 42-tumsstorlek.

LG passade även på att under mässan berätta om en välkommen nyhet för gamers. Nu ska nämligen nya tv-apparater från tillverkaren få stöd för både Googles molnspeltjänst Stadia och Geforce Now. Stadia har en tid funnits i bland annat Sonys tv-apparater, men Geforce Now är LG först med.

HP:s nya laptop har ett dygns batteritid

Elite Folio är HP:s nya bärbara med en lite udda, "pull forward"-design, där skärmen kan skjutas fram i en vinkel och ställas upp likt en surfplatta över tangentbordet. Men designen är inte det enda som sticker ut i den här datorn, HP hävdar nämligen att den under huven sitter på ett batteri som håller i över ett dygn.

Supersnabb skärm i senaste bärbara från ROG

Asus släpper enligt sig själva gaminglaptop med världens snabbaste skärm i en bärbar dator. ROG Strix Scar 17 har en uppdateringsfrekvens på 360 Hz och en svarstid på 3 millisekunder. Galet snabbt med andra ord!

Nvidia levererar dundergrafik till bärbara

Nvidia visar upp sina nya grafikkretsar i RTX 30-serie, tänkt till bärbara datorer för gamers på språng! Första datorerna kan vi förväntas se i januari.

Intel-processorer för ultrasmidiga laptops

Intel lanserar nya processorer till bärbara iCore H-serien. De här är specifikt tänkta att finnas i vad de kallar för "ultraportabla" datorer. Datorer med 11:e generationens Intel Core-chip kommer även att vara de första som stöder Alexa röstkommandon för Amazon-certifierade smarta hem-kameror

Lenovo visar smarta glasögon och Switch-utmanare

Lenovo visade under årets mässa upp flera intressanta prylnyheter. Förutom ett par smarta glasögon i form av Thinkreality A3, visade de även upp för andra året i rad ett portabelt gamingkoncept, inte helt olikt Nintendo Switch. Den här gången är det i samarbete med företaget Nec och konceptet går under namnet Lavie Mini. Minidatorn kommer med en display med full hd-upplösning och en i7-processor under huven.

Oneplus släpper aktivitetsarmband

Mobiltillverkaren Oneplus släpper sitt första aktivitetsarmband. Oneplus Band har alla de funktioner vi brukar se i smartklockor och träningsarmband, såsom olika sensorer för aktivitetsmätning, pulsmätare och pulsoximeter. Tyvärr är det enbart tillgängligt i Indien till att börja med.

