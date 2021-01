Vem som egentligen är världens bästa CS:GO spelare är alltid ett hett ämne, och få personer lyckas hålla sig opartiska i diskussionerna gällande favoritspelare. När det kommer till kritan så håller dock de flesta spelare och supportrar med om att rankinglistan "Top 20 players of 20XX" som HLTV.org släpper årligen är den mest korrekta fingervisningen.

När tredjeplatsen för 2020 gavs ut till dansken Device så blev de två kvarvarande tävlande uppenbara. Ukrainaren "S1mple" som spelar för laget Navi ställdes mot fransmannen Mathieu "Zywoo" Herbaut i Vitality. Samma två spelare som även toppade 2019 års lista, då fransmannen fick den översta platsen.

