Streamingtjänsten Spotify meddelar nu att de inlett ett samarbete med filmskaparen Ava DuVernay och hennes filmkollektiv Array, rapporterar The Verge. Ava DuVernay är bland annat känd för sina verk Selma, 13th, A Wrinkle in Time och When THey See Us.

Kontraktet innebär att DuVernay och Array ska ta fram både manusbaserat och manuslöst ljudinnehåll till Spotify. Vad det kommer resultera i för shower och när de kommer släppas har Spotify inte sagt något om.

Sedan tidigare har Spotify skrivit exklusiva podcast-avtal med bland annat Joe Rogan, Kim Kardashian West, prins Harry och Meghan Markle samt Obamas produktionsbolag Higher Ground.

