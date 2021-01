10. Monster Hunter Rise

Monster Hunter World i all ära, men i ärlighetens namn är monsterjägar-konceptet helt perfekt för bärbara sessioner. Dra på dig din bästa rustning, smyg på allehanda dinosaurier och andra bestar, gör sedan ny rustning av all loot. Rinse and repeat. Denna Switch-exklusiva del i Capcoms långkörare fokuserar också på “vertikalt utforskande”, enligt egen utsago. Detta sker genom en sorts gripklo, samt även på ryggen av våra nya fyrbenta bundsförvanter. Kan bli en av de mest vanebildande titlarna under 2021.

Format: Switch

Lansering: 26 mars

9. Little Nightmares 2

Svenska Tarsier Studios är snart aktuella med Little Nightmares 2, uppföljaren till det kusliga plattformsspelet som släpptes 2017. Av demoversionen att döma är del två läskigare och mer stämningsfullt än det första spelet. Kontrollen är i sin tur tajtare och låter dig numera också ta kommandon över ytterligare en karaktär.

Format: Playstation 4, Xbox One, Switch, pc, next gen-konsoler vid ett senare skede

Lansering: 11 februari

8. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World var ett av de allra bästa spelen till Wii U och Switch-versionen verkar bli minst lika innehållsrik och underhållande. Utöver konverteringen får du även tillgång till ett sprillans nytt spelläge i form av Bowser’s Fury. Det lilla vi sett skvallrar om ett äventyr som blandar de bästa delarna av grundspelet med det betydligt öppnare Super Mario Odyssey.

Format: Switch

Lansering: 12 februari

7. New Pokémon Snap

I vanliga fall handlar Pokémon om supergulliga monster som strider mot varandra i spektakulära fajter. Men i kommande New Pokémon Snap får vi chansen att möta Pokémon i sina naturliga habitat. Med kameran i högsta hugg gäller det att ta de allra bästa bilderna. Det låter kanske simpelt, men ibland är de enklaste koncepten de allra mest geniala. Särskilt med tanke på de hundratals timmar vi ägnat på originalet till Nintendo 64.

Format: Switch

Lansering: 30 april

6. Far Cry 6

Ubisofts nya Far Cry-spel tar oss till en fiktiv ö i Karibien, styrd av en diktator (spelad av Giancarlo Esposito). I rollen som gerillasoldat är ditt främsta mål i Far Cry 6 att störta sagda diktator. Detaljerna kring spelet är än så länge okända annat än att det hela är inspirerat av Kuba och dess tidlösa miljöer. Addera de (för Far Cry) sedvanliga vapnen, fordonen och medhjälparna så har vi åtminstone själva receptet för ett av de mer intressanta fps-spelen på år och dar.

Format: Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, pc, Stadia, Amazon Luna

Lansering: Någon gång under 2021

5. Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac imponerade stort på oss med Playstation 5-versionen av Spider-Man: Miles Morales. Tack vare ssd-lagringen i Sonys nya konsol kunde vi uppleva det enorma Manhattan (nästan) helt utan laddningstider. Med nya Ratchet & Clank: Rift Apart tar Insomniac nästa steg, där vi kan skifta genom olika dimensioner utan laddtider. Detta kan bli en riktig “game changer” för hela plattformsgenren.

Format: Playstation 5

Lansering: Någon gång under 2021

4. Halo Infinite

Microsofts tunga och efterlängtade flaggskepp skulle egentligen lanserats i samband med Xbox Series X och S. Efter ett svalt mottagande av den första gameplayuppvisningen sköts dock lanseringen fram. Med tanke på att Halo Infinite är tänkt att vara en plattform för framtida Halo-releaser, snarare än en enstaka titel, har Microsoft allt att vinna på att göra ett (nytt) positivt första intryck.

Format: Xbox Series X/S, Xbox One, pc

Lansering: Någon gång under 2021

3. Resident Evil: Village

Efter två imponerande remakes av Resident Evil 2 och 3 är Capcom redo att följa upp den mästerliga sjunde delen i serien. Huvudpersonen Ethan är tillbaka och med honom även förstapersonsperspektivet. Att döma av uppvisningen kan vi se fram emot ett vrålsnyggt survivalspel, som bjuder på nya typer av hiskeliga motståndare. Och med tanke på Resident Evils redan digra lista av fantasifulla monster kan vi inte annat än längta.

Format: Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, pc

Lansering: 07 maj

2. God of War: Ragnarok

Observera att bilden är från God of War (2018).

Snart är det återigen dags för Kratos att banka livet ur nordiska gudar och andra mytologiska varelser. Det enda vi egentligen vet om titeln är att händelserna kommer att leda till den fornnordiska versionen av apokalypsen, alltså Ragnarök. Om det bjuder på samma typ av story och karaktärsutveckling som den första rebooten kan vi se fram emot ännu en blivande klassiker.

Format: Playstation 5

Lansering: Någon gång under 2021

1. Horizon: Forbidden West

I år får vi äntligen uppföljaren till det episka Horizon: Zero Dawn från Guerilla Games. Den här gången rör sig huvudprotagonisten Alloy mot väst, där nya mekaniska vidunder väntar. Jakten kommer att ta oss tvärs genom tropiska djungler, förfallna städer och soldränkta stränder. Nytt för uppföljaren är att Alloy numera också kan utforska vad som döljer sig under vattenytan. Vi räknar redan med att jaga gigantiska robotfiskar och andra fantasifulla skapelser.

Format: Playstation 5, Playstation 4

Lansering: 2021

Fotnot: Det finns alltid en risk att vissa titlar flyttas till nästa år, som i fallet Harry Potter: Hogwarts Legacy. Andra heta spel, som exempelvis uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild, saknar än så länge lanseringsdatum.