Spotify breddar nu sitt sortiment från musik och podcaster och lägger även till nio ljudböcker till sin streamingtjänst, rapporterar The Hollywood Reporter.

Samtliga ljudböcker är engelska klassisker som nu klassas som allmänngods och som läses upp av amerikanska kändisar. Bland annat läser David Dobrik upp Mary Shelleys Frankenstein, Forest Whitaker läser upp Frederick Douglass Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave och Hilary Swank läser upp Kate Chopin's The Awakening.

Utöver ljudböckerna släpper Spotify också en ny ljudserie "Sitting with the Classics on Spotify" där Harvard-professorn Glenda Carpio föreläser om de litterära verken ur ett modernt perspektiv.

