Rollspelet Cyberpunk 2077 fortsätter att plågas av tekniska besvär. Spelet som ursprungligen släpptes i december blev snabb känt för att vara extremt buggigt. Till följd har utvecklaren CD Projekt Red skickat ut flera stora uppdateringar, varav den första stora PC-uppdateringen, 1.1, släpptes förra veckan för att börja ta itu med alla tekniska problem.

Nu rapporterar Eurogamer att den nya 1.1-uppdateringen också skapat ett rentav värre problem för vissa spelare som riskerar att förstöra hela deras upplevelse. En ny bugg gör nämligen så att vissa spelare inte får ett visst samtal som krävs under uppdraget "Down on the Street". Något som i sin tur gör att de inte kan komma vidare.

CD Projekt Red är medvetna om problemet och jobbar på en lösning. Enligt utvecklaren finns ett sätt att komma runt buggen men det hänger på att spelaren har en sparfil tidigare i spelet.

Om så är fallet kan spelaren ladda en sparfil före det att Takemura och V lämnar Wakakos kontor. Spelaren ska därefter avsluta konversationen med Takemura utanför kontoret direkt och efter det, när uppdraget uppdaterats, hoppa fram 23 timmar. Efter det bör spelaren få samtalet som den ska.

CD Projekt Red har tidigare sagt att de kommer släppa ytterligare en stor 1.2-uppdatering till Cyberpunk 2077 inom en snar framtid.

