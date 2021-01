Sony har nu presenterat vad företaget menar är en banbrytande ny systemkamera som markerar starten på en ny fotoera, Alpha 1. Kameran utlovar en ojämförbar kombination av upplösning, hastighet och videokvalitet.

Alpha 1 använder sig av en 50,1 megapixel full-frame Exmor RS CMOS-bildsensor i kombination med en BIONZ XR bildprocessor, som har åtta gånger mer processorkraft än den tidigare BIONZ X.

Kombinationen av den nya sensorn och processorn gör det möjligt för användare att ta upp till 30 stycken 50,1 megapixel-bilder per sekund, samt filma i 8k-upplösning i 30 bildrutor per sekund. Sensorns avläsning möjliggör 120 AF/AE-beräkningar per sekund vilket är dubbelt från Alpha 9 II, även med en fotohastighet på 30 bilder per sekund.

Utöver det har kameran också en ljus QLED Quad-XGA elektronisk sökare som är den första i världen med en uppdateringshastighet på 240 bildrutor per sekund vilket eliminerar blackouts.

Sonys Alpha 1 har säljstart i Europa någon gång i mars. Pris i USA är satt till 6500 dollar för kamerahuset, motsvarande cirka 54 000 kronor, exklusive lokala tillägg.

