Telefoner kostar idag mycket pengar. Ska du ha det senaste från Samsung eller Apple är du tvungen att betala åtskilliga tusenlappar. Men ska du ha Sonys Xperia Pro, en "proffsvariant" av Xperia 1 II, en telefon som kom förra året och kostade runt 12 000 kronor, måste du betala motsvarande 25 000 kronor. Det skriver Ars Technica.

Visserligen har Sony tryckt i mer intern- och lagringsminne (12 respektive 512 gigabyte), men det är inte därför telefonen är dyr. Anledningen till det höga priset är att den har utrustats med en Micro hdmi-port, som kan användas som videoingång. Du kan till exempel ansluta en kamera till den och använda Xperia som monitor. Telefonen är riktad till filmmakare och andra professionella användare.

Introducing the Xperia PRO with 5G — enabling content creators to work faster and smarter than ever before. Learn all the details 👉 https://t.co/B8vN3xJNsI #SonyXperia pic.twitter.com/IsLvlYW3aY