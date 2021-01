Carl Pei, en av medgrundarna till Oneplus, är tillbaka med ett nytt företag som ska tillverka smartprodukter för konsumenter, Nothing. Något som först uppmärksammades av The Verge.

Företaget är baserat i London och bland investerarna syns Ipod-uppfinnaren Tony Fadell, Twitch-medgrundaren Kevin Lin, Reddits vd Steve Huffman och Youtubern Casey Neistat.

Nothings plan är att släppa sin första smartprodukt under första halvan av 2021. Vad det kommer vara för något är okänt men Nothing säger att de har planer för hårdvaruprodukter inom flera olika kategorier och att de på sikt ska bygga ett eget ekosystem. Det gemensamma nämnaren är att produkterna ska vara så diskreta som möjligt.

"Jag föreställer med ett gräsfält där några har picknick och det finns ingen skärm, ingen laptopskärm, ingen mobilskärm, ingen smartklocksskärm, ingen billboardskärm. Det är slutmålet", säger Carl Pei i en intervju med The Verge.

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug