Disneys streamingtjänst Disney Plus lanserades i Sverige under hösten och har sedan dess mest varit aktuellt för Star Wars- och Marvel-nördar och barnfamiljer. Nu planerar Disney att ändra på det! I dag visar de för första gången upp nya titlar från Star, som ska komplettera utbudet med mer moget innehåll från bland annat Disneys andra studios FX, 20th Century Fox, Searchlight.

Disney var noga att under presskonferensen poängtera att användare nu, i och med det utökade innehållet med titlar för en äldre publik, behövde skriva in sina lösenord för att komma åt mognare material. Det handlar dock inte om något överdrivet våld eller snusk, utan bara titlar som riktar sig till unga vuxna och vuxna.

Modern Family är en av serierna som vi i Sverige tidigare har sett på Netflix, men som nu kommer till Disney Plus.

I listan över material som blir tillgängligt redan vid lanseringen av Star på Disney Plus den 23 februari finns flera kritikerrosade filmklassiker som Pretty Woman, Die Hard, Grand Budapest Hotel och Shape of Water. Utbudet utökas även med serier som How I Met Your Mother, Family Guy och American Horror Story, som tidigare funnits tillgängligt på svenska Netflix.

Utöver dessa bekanta titlar passade Disney på att hinta om kommande, exklusiva serier. Bland annat Solar Opposites, en tecknad serie från skaparna av Family Guy, som följer en utomjordisk familj som landat i USA.

Solar Opposites ser onekligen ut att gå i samma torra, råa humorstil som skaparna etablerade i Family Guy.

I och med lanseringen av Star kommer Disney även höja abonnemangskostnaden från 69 kronor i månaden till 89 kronor i månaden, eller 890 kronor om året. Du som redan har ett abonnemang eller hinner skaffa ett innan 23 februari kommer dock inte behöva betala det fulla priset först om ett halvår.

Disney avslutade sin presskonferens med något som skulle kunna tolkas som en hint till den nuvarande marknadsledande tjänsten Netflix om att Disney Plus kommer fortsätta ha enbart ett abonnemang för alla användare, där samtliga upplösningar och funktioner finns tillgängliga. Då många av titlarna som presenterades i dag tidigare varit tillgängliga hos andra streamingtjänster misstänker vi att detta avancemang från Disney Plus får många av konkurrenterna på marknaden att svettas.

