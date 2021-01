Xiaomi har under fredagen presenterat sin nya Mi Air Charge-teknik som ska göra det möjligt att trådlöst ladda flera enheter samtidigt. Detta även om enheterna används, du går runt med dem eller det till och med är något mellan enheten och själva laddaren, rapporterar Gsmarena.

Att döma av bilderna som Xiaomi släppt så tycks Mi Air Charge vara en produkt av det större slaget, ungefär som ett nattduksbord. Laddningsstationen ska oavsett kunna ge en laddning på 5W med räckvidd på flera meter. Fysiska objekt som är i vägen påstås inte heller minska effekten.

För att lyckas med det hela använder sig Mi Air Charge av fem "phase interference"-antenner för att avgöra var en smartphone befinner sig. Var och en av phase interference-antennerna består i sin tur av 144 mindre antenner som sänder ut millimeter-vida vågor till telefonen.

We're excited to bring you the remote charging technology - Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2