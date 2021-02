Flera professionella spelare överger nu Call of Duty: Warzone efter att battle royale-actionsspelet invarderats av fuskare, rapporterar The Verge. Otillåtna verktyg som automatiskt siktande aimbots, wallhacks som låter dig se genom väggarna med mera har nu blivit vardag i det populära spelet.

Fuskare ska också börjat livesända sig själva och tjänat pengar på det, vilket lett till att framstående Call of Duty: Warzone-streamers nu sagt att de kommer överge spelet. Under förra månaden ska till och med deltagarna i en Call of Duty: Warzone turnering, med hela 250 000 dollar i prispotten, anklagat varandra för att ha fuskat under turneringen.

Call of Duty: Warzones spelarbas på flera miljoner användare har uttryckt sin frustration över situationen och många säger att de inte tycker varken utgivaren Activision eller utvecklaren Infinity Ward gör tillräckligt åt saken. Activision har tidigare sagt att de har noll tolerans för fuskare i Call of Duty: Warzone. Den 30 september 2020 sa utgivaren att de än så länge bannlyst över 200 000-konton för fusk i antingen Call of Duty: Warzone eller Call of Duty Modern Warfare.

