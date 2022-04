2022-04-06: Artikeln uppdaterad med test av Blueair Dustmagnet 5440i.

I smarta hemmet kan vi såklart inte nöja oss med en vanlig, dum luftrenare, utan vänder oss till uppkopplade, smarta modeller. Vi på M3 har testat massor av uppkopplade luftrenare som låter oss styra och till och med automatisera luftrenandet med hjälp av tillhörande app. De är dessutom väldigt intressanta för dig med pollenallergi och andra allergier.

Testade luftrenare

Det här skiljer sig från luftrenare till luftrenare och hur mycket du använder den såklart. Om du primärt använder den under pollensäsongen kan du ha samma filter i flera år innan de behöver bytas. De flesta luftrenare vi har testat notifierar dig när det är dags att byta filter via sin app.Nej, en luftrenare har inte samma kyleffekt som air condition. Däremot kan du kasta din gamla fläkt om du köper en luftrenare som har ett tillräckligt starkt luftflöde. Flera luftrenare vi har testat lyckas ha en viss kylande effekt under varma sommardagar.En stor del av pollen sitter inte nödvändigtvis i luften, utan i textiler som kläder och i håret. Det räcker därför inte nödvändigtvis med en luftrenare hemma för att du ska kunna bli helt allergifri. Tänk på att hålla fönster stängda, tvätta kläder och håret efter att du varit utomhus och ta dina allergimediciner i tid.Du kommer snart märka att det är några ord som dyker upp frekvent i våra test av luftrenare. Här är några begrepp som kan vara bra att känna till när det kommer till att välja rätt luftrenare:: Hepa står för high efficiency particulate arresting, och är alltså tekniken som används i luftrenarfilter i dag. De kan filtrera bort riktigt små partiklar som utgör luftföroreningar. Ju högre tal som står efter hepa, desto mindre partiklar kan filtret filtrera bort. De flesta luftrenare har ett hepa 13-filter.: Kombineras ofta med hepa-filtret. Det här används bland annat för att ta bort lukt och andra partiklar.: En typ av partiklar som bildar luftföroreningar. Skapas primärt till följd av slitage, exempelvis från nedbrytning av vägar på grund av dubbdäck. Pm10 utgör den största massan av partiklar i luften.: Mindre partiklar som också utgör luftföroreningar. Uppstår framförallt från olika förbrännings- och industriprocesser.: Hur vi mäter maximala luftflödet från en luftrenare.Till testerna av luftrenare använder vi en avancerad partikelräknare, PCE Instruments PCE-PCO 1 inlånad från Conrad.se . Samtliga luftrenare testas i samma miljö. Första mätningen sker i ett orenat rum (20 m²) därefter låter vi luftrenaren köra på maxnivå under en halvtimme varpå nästa mätning utförs. Värdena ska ses som en fingervisning då mätningarna utförs i hemmiljö och inte i en klinisk optimerad testmiljö.

Blueair Dustmagnet 5440i: Prydlig och effektiv dammfångare

Senaste luftrenaren från Blueair presterar bra på alla plan.

Betyg 4 av 5 Omdöme Dustmagnet 5440i är en både snygg, effektiv samt relativt tystgående luftrenare som renar rum upp till 33 kvadratmeter med bravur. Den är något mindre avancerad än modellerna i tillverkarens Health Protect-serie men är å andra sidan betydligt billigare i inköp. Positivt Effektiv rening

Snygg design

Smidig och användbar app Negativt Pris

: April 2022Totalt fem effektlägen, positivt laddade förfilterUpp till 33 kvadratmeter.HEPASilent Ultra, aktivt kol, förfilterfrån 30 - 49 dB (enl. tillverkare).

Blueair Blue 3410: Snygg och enkel luftrenare som får jobbet gjort

Blueair erbjuder inte enbart avancerade och uppkopplade luftrenare – här är instegsmodellen Blue.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Blue 4310 från Blueair är en enkel och snygg luftrenare som med förfilter i olika färger enkelt kan anpassas till hemmets interiör. Samtidigt lämnar den en del att önska gällande användarvänlighet. Vi saknar uppkoppling via wifi liksom en tillhörande app för inställningsmöjligheter, fjärrstyrning samt information om luftkvalitén, både i realtid och över längre perioder. Men samtidigt – den gör jobbet. I slutändan är det ändå resultatet som räknas … Positivt Smidigt format

Utbytbart förfilter i olika färger

Renar bra Negativt Relativt dyr

Saknar uppkoppling

Funktionsmässigt krävs en viss memorering gällande de olika effektlägena

: november 2021fyra olika effektlägenUpp till 36 kvadratmeter.HEPASilent Ultra, aktivt kol, förfilter23 - 53 dB (enl. tillverkare).: Förfilter finns i olika färger

Blueair Healthprotect 7470i: En riktigt avancerad luftrenare

Renar tyst och effektivt.

Betyg 4 av 5 Omdöme Healthprotect 7470i från Blueair är en riktigt kompetent luftrenare utan några egentliga svagheter. Gott om inställningsmöjligheter och den arbetar tyst samtidigt som den effektivt renar din hemmiljö. Den kostar en slant men känns väl värd sitt pris. Positivt Avancerad och effektiv filterteknik

Överskådlig och informativ app

Tystgående Negativt Pris

Dyra filter

april 2021HEPASilent Ultra, aktivt kol, förfilter25 - 45 dB (enl. tillverkare).

Coway Airmega: Effektiv, men inte den smartaste luftrenaren

Schemalägg när luftrenaren ska sättas på och av.

Betyg 3 av 5 Omdöme För dig som prioriterar riktigt bra filter och en relativt liten luftrenare, som ändå kan ta sig an stora rum, då är Coway Airmega svårslagen. Men för dig som vill ha en modell som passar bra in i ditt smarta hem med en funktionell app finns det betydligt bättre och billigare alternativ att köpa. Positivt Renar luften effektivt från partiklar med riktigt bra uppsättning filter

Kan rena otroligt stora rum trots smidig design

Effektiv luktneutralisering Negativt Seg app

Bullrig även på lägsta nivån

Dyr

: April 2021: Max 2 (Green Hepa, aktivt kol): Upp till 52 dB (enl. tillverkare)

Dyson Pure Hot + Cool: Både svalkar och värmer

Suverän app som är både användarvänlig och informativ.

Betyg 4 av 5 Omdöme Storleksmässigt är Pure Hot+Cool något svårplacerad och den karakteristiska designen går att diskutera. Men komfort- och funktionsmässigt finns inget att anmärka på – och den suveräna appen är både användarvänlig och informativ. Stöd för Alexa finns, men vi saknar kompabilitet med Google Home. Positivt Överskådlig och informativ app

Renar luften från flera olika föroreningar

Fungerar med Alexa Negativt Priset

Saknar Google Home-stöd

Hög högsta ljudnivå

Dyra filter

April 2019Hepa- samt kolfilter62dB

Electrolux Pure A9: Snygg luftrenare

Tyst, smart och snygg.

Betyg 4 av 5 Omdöme Pure A9 utför allt den utger sig för att göra med bravur. Den renar hemmet effektivt och är barnsligt lätt att använda. För bättre betyg hade vi önskat att produkten bättre utnyttjade sina smarta funktioner och sensorer. Generellt sett passar Dysons alternativ Pure Cool Link vår livsstil bättre, men vi kan definitivt se att den effektiva luftreningen och designen kommer att tilltala många kunder. Positivt Effektiv luftrenare

Tyst

Möjlighet att köpa till specialfilter Negativt Klumpig

Mindre svalkande effekt än konkurrenterna

Få funktioner och data i app

Inga smarta hemmet-funktioner

Juni 2019.: Wifi, smart automatiskt reningsläge.: C:a 20-45 dB (enl. egen mätning). 17-49 dB (enl. tillverkare).

Electrolux Well A7: Lyxig och uppkopplad luftrenare

Designad och anpassad för antingen golvplacering eller väggmontering.

Betyg 4 av 5 Omdöme Electrolux Well A7 är en udda konstruktion som lämpar sig för större utrymmen. Den kan anpassas till olika hemmiljöer och kan placeras antingen på golvet eller hängas upp på väggen. Den arbetar tyst, renar luften tillfredställande och appen ger en överskådlig bild över luftkvaliteten i hemmet. Positivt Golvplacering alternativt väggupphängning

Uppkopplad, överskådlig app

Snygg design

Renar bra Negativt Relativt dyr

Skrymmande, passar inte alla hem

Dyra ersättningsfilter

Well A7November 2021Två olika lägen, fem hastigheterfrån 24 dB (enl. tillverkare).

Levoit Vista 200 ger dig ren luft till kanonpris

Levoit Vista 200 är en väldigt enkel och tyst luftrenare.

Betyg 4 av 5 Omdöme Levoit Vista 200 visar på att bra inte alltid behöver likställas med dyrt. Visst, den saknar en hel del vettiga funktioner såsom autoläge och uppkoppling men å andra sidan är den smidig till formatet och det den ska – renar luften, om än inte lika effektivt som de mer avancerade och dyrare modellerna vi testat tidigare. Positivt Smidigt format

Inbyggd belysning

Renar relativt bra

Priset Negativt Saknar autoläge/smart sensor

Ingen wifi-anslutning

Lågt CADR-värde

Januari 2022Tre effektlägen, Sleep mode, nattlampa/mysbelysningfrån 26 - 43 dB (enl. tillverkare).

Philips AC3033: Rejäl luftrenare perfekt för stora rum

Renar luften snabbt, utan att göra allt för mycket väsen.

Betyg 4 av 5 Omdöme Philips luftrenare en är rejäl pjäs som verkligen gör skillnad i stora rum. AC3033/10 kostar en rejäl slant men om luftkvaliteten är viktig för dig är den helt klart värt pengarna. Positivt Snygg och gedigen

Tystgående

Hög kapacitet

Bra funktioner Negativt Appen funkar bara över 2,4 GHz-nätverk

Dyr

Juni 2019.: Wifi, smart automatiskt reningsläge.: C:a 20-45 dB (enl. egen mätning). 17-49 dB (enl. tillverkare).

Smartmi Air Purifier: Smart och billig luftrenare

Ett billigare luftrenaralternativ.

Betyg 4 av 5 Omdöme Smartmi Air Purifier är ett riktigt bra luftrenaralternativ för dig som funderat på att köpa till exempel en Dyson eller Electrolux-modell, men känt att priset varit för smärtsamt. Här får du en stor del av funktionaliteten, med bra luftrening och ett svalkande, luftflöde, till ett riktigt bra pris. Vi hade däremot önskat mer avancerad mjukvara och bättre integration i det smarta hemmet. Positivt Rimlig prislapp

Tillräckligt starkt luftflöde för viss kyleffekt

Användarvänlig app

Smidig design Negativt Krånglig installation

Begränsade automationsmöjligheter

: April 2021: Hepa 13, aktivt kolfilter.: Upp till 64 dB (enl. tillverkare). Mellan 30 och 65 dB vid test.

Mi Air Purifier 2H: Luftrenare i budgetklassen för mindre utrymmen

Tyst lufternare utmanar med ett billigare pris.

Betyg 4 av 5 Omdöme Mi Air Purifier 2h är ett intressant alternativ för den prismedvetne. Den utför jobbet i det tysta för att effektivt rena luften mer intensivt vid behov. Ett enkelt handhavande och smidigt format innebär att den är lättplacerad oavsett rum. Appen är användarvänlig och kompatibel med flertalet övriga produkter i Xiaomis ekosystem och förutom att den kraschar med jämna mellanrum, finns det inte mycket mer att anmärka på. Positivt Riktigt bra pris

Tystgående

Enkel och användarvänlig app… Negativt …som ofta kraschar

Designen tilltalar knappast någon

Avsedd endast för något mindre ytor

Februari 2021Hepa 13, aktivt kol41 - 65 dB (enl. tillverkare).

Viomi Smart Air Pro: Luftrenare med udda funktioner

Effektiv luftrenare som även ger insekter en match.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Viomi Smart Air Purifier Pro är en smart och effektiv luftrenare, som med tanke på att den både är uppkopplad och fullsmetad med funktioner dessutom känns riktigt prisvärd. Förvisso platskrävande men har å andra sidan kapacitet för att rena riktigt stora rum. Myggfångaren är en udda funktion som förhoppningsvis kan underlätta för många användare i utsatta områden under sommarhalvåret. Positivt Effektiv rening

Smidig styrning via appen

UV-ljus samt myggfälla

Pris Negativt Tung och skrymmande

Mars 2022förfilter, Hepa, kolfilter (samt UV-lampa).från 39 - 65 dB (enl. tillverkare)

