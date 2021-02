Känner du att du vill börja få bättre koll på din vikt? Ger din gamla dammiga badrumsvågen inte tillräckligt med information? Du kanske letar efter ett sätt att dagligen föra statistik över din hälsa? Med en smart, uppkopplad våg kan du inte bara automatiskt synkronisera din vikt smidigt till din mobil, du kan även få reda på en hel rad andra intressanta data om din hälsa.

Testade vågar

Vad är en smart våg?

Hur kan de mäta så mycket?

Är siffrorna trovärdiga?

De smarta personvågar vi testar ger inga medicinskt exakta resultat, men kan vara en intressant indikation på din kropps sammansättning. Här är resultaten från tre olika testade vågar och värdena vi fick.

Så gjorde vi testet

Vi har testat fyra smarta, uppkopplade personvågar under tusenlappen för att se hur smidigt de kan hålla koll på vardaglig hälsostatistik.Hur skiljer sig smarta personvågar från vågar som i årtioenden stått i våra badrum? Det första och viktigaste, som samtliga vågar i testet har gemensamt, är att de är uppkopplade med hjälp av bluetooth eller wifi till mobilen.Här kan vi genom tillhörande app hålla koll på vikten och hur den förändras över tid. Det går även att integrera data från till exempel en smart klocka eller andra appar, som tillsammans skapar en helhetsbild av din hälsa.Majoriteten av vågarna i testet är mer än uppkopplade, de är även smarta. Med hjälp av ny teknik håller de inte bara koll på vikten. De kan till exempel ge information om kroppsfett, muskelmassa, vattenmängd och mycket mer.Det här mäts genom att skicka en svag elektrisk stöt genom dina fötter. Den här stöten känns inte och är ofarlig, men den går att stänga av för den som till exempel är gravid eller använder pace maker. Med hjälp av strömmen mäts motståndet som kroppsmassan genererar. Utifrån informationen vågen får försöker den sedan räkna ut hur mycket fettmängd respektive muskelmassa du har.Det finns flera anledningar till att ta den här datan ska tas med en nypa salt. Ingen av vågarna vi har testat utger sig att kunna ge mätvärden precisa nog att användas i medicinska eller professionella sammanhang. När den här typen av provtagning sker under kontrollerade former behöver till exempel personen i fråga fasta i tre timmar innan mätningen.Det här blir uppenbart när alla testade vågar ger olika resultat. Men en smart personvåg kan fortfarande vara ett intressant sätt att få en viss inblick i hur din kropp är sammansatt. Skillnaderna mellan vågarna är faktiskt enbart marginella, vilket kan tyda på att de inte är helt felaktiga.Vi bjöd in tillverkare som hade vågar med ett rekommenderat pris under 1 000 kronor. Vi har sedan bedömt dessa utifrån hur prisvärd vågen är, design, funktionalitet, hur användarvänlig den tillhörande appen är samt installationsprocessen.

Withings Body Plus ger dig full koll på hälsan

Denna våg ger dig en holistisk bild av din hälsa.

Betyg 5 av 5 Omdöme Body Plus må vara den dyraste vågen i testet, men det är också den som gör det lättast att ge dig en holistisk bild av din hälsa. Hårdvaran erbjuder egentligen inte någon revolutionerande funktionalitet jämfört med andra vågar vi testat, men den tillhörande appen Health Mate är överlägsen på att samla ihop data från olika källor, analysera denna och sedan presentera den på ett pedagogiskt sätt. Positivt Smidig implementation av alla appar

Djupgående hälsoanalys

Informativ display Negativt Trasslig installation

Appen finns inte på svenska

Dyr

: Januari 2021

Mi Body Composition Scale 2: Billig och intelligent våg från Xiaomi

Smarta vågar behöver inte vara dyra.

Betyg 4 av 5 Omdöme Mi Body Composition Scale 2 ger dig otroligt mycket funktionalitet för pengarna. Utöver full koll på hälsan får den dessutom utökade användningsområden jämfört med andra smarta vågar vi testat då den har låg kilotröskel. Ett riktigt bra val för den som letar efter en prisvärd våg i vår!

Positivt Prisvärd.

Synkroniserar med andra hälsoappar.

Kan mäta ned till 100 gram.

App finns på svenska men… Negativt … översättningen haltar.

Sparsmakad information via displayen.

: Januari 2021

Amazfit Smart Scale: Mycket mätvärden för pengarna

Amazfits smarta våg ger dig massor av fakta kring din hälsa.

Betyg 4 av 5 Omdöme Smart Scale är drömmen för dig som vill föra statistik över din hälsa, här får du mycket data för pengarna. Vågen är lätt att komma igång med och vi uppskattar att den är kompatibel med många träningsappar, men vi hade önskat större möjlighet att personifiera appen efter användaren samt ett något stabilare gränssnitt.

Positivt Mycket statistik att dyka ned i

Kompatibel med andra hälsoappar

Prisvärd Negativt Få personifieringsmöjligheter i appen

Vissa stabilitetsproblem

App enbart på engelska

: Januari 2021

Fitbit Aria Air lämnar en del att önska

Lätt att använda, men de smarta funktionerna är begränsade.

Betyg 3 av 5 Omdöme Aria Air lämpar sig för en väldigt begränsad målgrupp, närmare bestämt den redan inbitna Fitbit-användaren som vill hålla koll på sin vikt i samma app där resten av träningen finns. För oss andra finns det bättre och mer prisvärda vågar.

Positivt Lätt att komma igång med.

Användarvänligt gränssnitt i Fitbit-appen.

Liten och smidig design.

Negativt Begränsad funktionsmässigt.

Statistik syns enbart i appen.

: Januari 2021

