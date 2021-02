Betyg 4 av 5

Omdöme

Galaxy S21 Plus har samma problem som Galaxy S20 Plus. Det är en anonym mobil som inte gör något som de andra två S21-mobilerna gör bättre. Förutom ett par roligare färgalternativ är det svårt att motivera varför du ska välja den här istället för Galaxy S21 eller Galaxy S21 Ultra. Missförstå oss inte, det här är en riktigt bra mobil, men ibland räcker inte det. Samsung behöver få mer bredd i utbudet om de ska fortsätta med att lansera tre toppmobiler under vårsäsongen.