Är du sugen på att spela lite utan att behöva plocka fram plånboken kan vi tipsa om att Steams spelfestival pågår fram till klockan 19.00 den 9 februari, alltså nästa tisdag.

Totalt erbjuds 500 demoversioner av nya och kommande titlar, däribland Cubox, Now There Be Goblins, Ranch Simulator och Motor Assailant.

Så här ser trailern för evenemanget ut:

Om du vill nöja dig med att se andra spela kan du följa sändningarna på både Steams webbplats och Twitch.