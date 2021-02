Som ett avslut på säsongen har Rainbow Six Siege-turneringen Six Invitational anordnats sedan 2017. Denna turnering ses ofta som det inofficiella världsmästerskapet och är årets största event där de olika regionernas bästa lag ställs mot varandra. Six Invitational har tidigare bara spelats i Montreal, Kanada. I år var tanken att hålla turneringen på en annan ort och valet landade på Paris, Frankrike.

Med en pandemi som är med och stör har Ubisoft, spelets skapare, dock gått ut med ett pressmeddelande där de förklarar att mästerskapet måste skjutas upp. Anledningen är att Frankrike stängde sina gränser för alla som inte är europeiska medborgare. Turneringsansvariga har försökt hitta nya möjligheter för att genomföra eventet, men förgäves.

När och var turneringen kommer att kunna hållas är ännu inte bestämt.