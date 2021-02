Ubisoft har valt att återigen försena remaken av äventyrsspelet Prince of Persia: The Sands of Time. Den här gången på obestämd tid.

Enligt teamet bakom spelet kommer den extra utvecklingstiden läggas på att "ta fram en remake som känns ny samtidigt som den är trogen originalet".

Remaken av Prince of Persia: The Sands of Time avslöjades först i september 2020 och var tänkt att släppas i december. Spelet försenades därefter till mars 2021.

Remaken som är tänkt att släppas till Playstation 4, Xbox One och PC via Uplay och Epic Games Store ska innehålla uppdaterad grafik och kontroller jämfört med originalet från 2003.

