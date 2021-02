HBO:s påkostade tv-serie baserad på Naughty Dogs hyllade The Last of Us har nu fått sina huvudrollsstjärnor, rapporterar Deadline.

Pedro Pascal tar rollen som Joel. Han gör i dag huvudrollen i Disneys The Mandalorian och spelade Oberyn Martell i Game of Thrones. Bella Ramsey, känd som Lyanna Mormont i Game of Thrones, spelar Ellie. Hon har även setts i BBC:s och HBO:s samproduktion His Dark Materials.

Serien ska följa det första spelets berättelse där Joel och Ellie tar sig från en karantänzon i Boston längre och längre västerut i ett postapokalyptiskt USA, drabbat av en zombie-skapande muterat mögel. Manuset står Craig Mazin och Neil Druckmann för, som även skrev manus till HBO-serien Chernobyl.