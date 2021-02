Testad produkt: Garmin Lily

Garmin är inte kända för att göra de mest eleganta smartklockorna på marknaden, utan fokuserar på lång batteritid och tålighet, med specialisering på diverse sporter som golf eller löpning. Döm därför om vår förvåning när vi packar upp Garmins senaste tillskott i sin smartklockserie och upptäcker att den är alltifrån klumpig.

Betyg 4 av 5 Omdöme Lily är en riktigt genomtänkt smartklocka som är det perfekta valet för konsumenten som tycker de flesta andra modeller är för klumpiga, men inte vill kompromissa mer än nödvändigt med funktionaliteten. Med fler valmöjligheter när det gäller funktionalitet, samt en piggare skärm hade Lily fått full pott från oss.

Positivt Snygg

Komfortabel även för små handleder

Riktigt bra sömnmätning

Användarvänlig app Negativt Få möjligheter till individanpassning

Skärmen är inte så responsiv som vi hade önskat

Lily är bland de minsta modellerna vi har sett i segmentet. Boetten mäter ynka 34,5 mm i diameter, vilket kan jämföras med till exempel Galaxy Watch, vars minsta modell är 41 mm eller Apples Watch minsting på 40 mm. Med sin blygsamma vikt på 24 gram sitter Lily som utlovat riktigt komfortabelt på även den minsta och knotigaste av handleder.

Garmin Lily laddare knipsas åt kring boetten, vilket känns nästan lite läskigt.

Lily har inga fysiska knappar utan allt ställs in via pekskärmen, som består av en lcd-display i gråskala. Urtavlan har ett rutmönster som för tankarna till lyxmärket Burberrys kläder och när vi väcker skärmen dyker siffrorna upp svävande över mönstret.

Lily ska ha ljussensorer, men när vi testar klockan fungerar de minst sagt sporadiskt. Vi kan inte släcka displayen manuellt genom att hålla en hand över urtavlan, som hos andra modeller, vilket leder till att vi en gång av misstag klickar på genvägen som utropar att nödsituation uppstått, vilket skickar ut ett varnings-sms med positionen var klockan befinner sig till de kontakter som ska underrättas vid ett nödfall.

Bara det nödvändigaste

Med ett rekommenderat lanseringspris på 3 000 kronor hamnar den i samma prisklass som Apple Watch SE, Apples billigaste smartklocka eller någonstans mellan Fitbit Sense och Versa, Fitbits senaste smartklockor. Men lever Lily upp till samma funktionalitet?

Lily har optisk pulsmätare och pulsoximeter som mäter syresättning i blodet. Under huven hittar vi Garmins egna operativsystem, som faktiskt är riktigt användarvänligt, om än oerhört simpelt och avskalat. Här finns ingen inbyggd appbutik, utan vi är istället utlämnade till de funktioner som Garmin valt ut. De funktionerna handlar för det mesta om att ta tid, registrera träningspass eller sömn och att styra musiken som spelas. Det finns ingen trådlös betalning via nfc, ekg, smarta hemmet-funktioner, mikrofon, speaker, eller annat.

Gränsnittet i Garmins app Connect är riktigt snyggt och lätt att komma igång med.

I den tillhörande appen går det att se detaljerad statistik över hälsa, alltifrån hur du sovit till puls och andning under dagens gång. Appen är riktigt stabil, användarvänlig och levererar all data genom ett snyggt gränssnitt.

Garmin har även ett eget mått de kallar Body Battery, där det presenterar hur mycket energi du har laddat upp och använt under dagen. Här verkar vi tyvärr ligga på konstant minus, men vi inser att det här kan ha mer med vår livsstil att göra än Garmins algoritmer.

Bra vibrationer, men lite väl aggressiva

Batteritiden när vi testar Lily ligger på cirka tre dygn, i detta inkluderas ett träningspass om dagen och sömnmätning med aktiverad pulsoximeter under natten. Det här är snäppet längre batteritid än till exempel senaste Apple Watch-klockorna, men kortare än Fitbits senaste smartklockor.

Mängden träningsformer att välja mellan är något snålt. Här finns totalt 12 olika aktiviteter att välja mellan, samt en ”Annan” där vi kan spåra träning som inte faller inom någon av de kategorierna.

Låt inte Lilys begränsade storlek till det yttre lura dig, Garmin verkar ha stoppat i den mest aggressiva haptiska motorn de har kunnat hitta i den här lilla klockan. När vi startar ett träningspass eller når någon typ av milstolpe börjar klockan vibrera intensivt. Detsamma gäller när vi byter ställning i några av träningspassen, även när vi manuellt ställt in lägsta vibrationsintensiteten.

Enkelt, men få anpassningsmöjligheter

Med hjälp av pulsoximetern kan Lily kartlägga sömn riktigt väl, till skillnad på andra klockor som enbart använder sin pulsmätare och därför ofta misstar stillaliggande i sängen med sömn. Tyvärr går det inte att starta sömnmätningen manuellt, utan det sker automatiskt när vi går och lägger oss. Det här är lite olyckligt, då vi till exempel inte kan välja att stänga av skärmen utan enbart kan ställa in en Do not disturb-läge, som fortfarande tillåter skärmen att lysa upp varje gång vi vänder på oss.

Det här sätter även fingret på den största nackdelen med Lily. Egentligen saknar vi inte en appbutik, och vi inser att en stor del av den funktionaliteten som vi får hos andra klockor faktiskt går att avvara. Men när det gäller möjligheter att personanpassa vår upplevelse är Lily fantastiskt omedgörlig och erbjuder istället en one size fits all-approach.

Det råder ingen tvekan om att det finns flera klockor på marknaden som erbjuder mer funktionalitet till samma eller lägre prislapp, men vi har svårt att hitta en modell som erbjuder så pass mycket funktionalitet med ett så slimmat och snyggt utförande.



Fakta

Produktnamn: Garmin Lily

Testad: Februrari 2021

Tillverkare: Garmin

Kommunikation: Wifi, bluetooth

Skärm: 25,4 x 21,3 mm lcd-pekskärm (gråskala)

Funktioner: Optisk pulsmätare, pulsoximeter, accelerometer, sensorer för omgivande ljus.

Operativsystem: Garmin OS

Kompatibilitet: Android, IOS

Batteritid: Cirka 3 dygn med sömnmätning och pulsoximeter vid test.

Övrigt: 5 ATM-klassad, klarar enligt Garmin stänk, regn eller snö, dusch, simning, dyka i vattnet och snorkla.

Mått: 34,50 x 34,50 x 10,15 mm

Vikt: 24 gram

Rek. pris: 2 999 kronor.

