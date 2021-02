De enaste månaderna har ett generationsskifte påbörjats på CS:GO-scenen, där flera svenska toppspelare har valt att avsluta eller byta karriär. Först ut var de före detta Dignitas-spelarna, "GeT_RiGhT" och "Xizt", när de blev satta på bänken. De är båda mest kända från sin tid i laget Ninjas in Pyjamas. "GeT_RiGhT" gjorde ett karriärbyte efter detta och började då streama på heltid.

Sedan följdes detta av att Fnatic spelaren "Flusha" valde att kliva bort från laget. Samtliga av dessa spelare har varit aktiva på scenen sedan Counter-Strike: Global Offensive släpptes och har sedan dess varit med och format e-sporten till den nivå som är i toppen.

Not the ending i wanted but we qualified and that was the most important! Time to take a step back and ill update you guys about my future. Was alot of fun playing and the future is looking really bright for the FaZe team, wish them nothing but the best as always! GGs!