Musikvideon till Rick Astleys låt Never Gonna Give You Up från 1987 finns nu tillgänglig i 4k-upplösning och 60 bildrutor per sekund. Något som först uppmärksammades av Gizmodo.

Videons upplösning har skalats upp med hjälp av en AI. Det lätt kusliga resultatet är att den nu ser ut att kunna vara filmad idag.

Musikvideon till Never Gonna Give You Up är främst känd för att vara huvudkomponenten för det klassiska internet-memet Rickrolling, där du lurar någon att klicka på något varpå de istället får se musikvideon istället.

Memet populariserades först på 4chan under 2006 innan det spred sig vidare till resten av nätet under 2007 och blev till ett allmänt känt kulturefenomen under 2008.

Läs också: Whams Last Christmas-video har uppdaterats till 4k