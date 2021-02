Från lanseringen och fram till 2019 sålde Epic lootlådor i Fortnites kooperativa ”Save the World”-spelläge. De kallades loot-llamor och som i många andra spel var innehållet slumpmässigt, något som har fått lagstiftare och arga konsumenter runt om i världen att se rött då det är en form av hasardspel.

En föreslagen förlikning i en gruppstämning som har drivits mot Epic väntas bli godkänd senare i veckan, rapporterar The Verge. Som en del av den kommer Epic ge 1 000 ”vbucks”, Fortnites spelvaluta, till alla användare som köpte en loot-llama medan de fanns.

Domaren i North Carolina där stämningsansökan lämnades in gav ett preliminärt godkännande av uppgörelsen under måndagen, rapporterar The Verge. Epic har valt att inte vänta på slutgiltigt besked och kommer börja distribuera valutan till kunder i dag. Själva förlikningen gäller egentligen enbart spelare i USA, eftersom domstolen bara har befogenhet för det, men Epic kommer distribuera vbucks globalt.

Utöver loot-llamor i Fortnite ska Epic även ersätta spelare som köpte lootlådor i Rocket League, ett spel företaget förvärvade med köpet av utvecklaren Psyonix.